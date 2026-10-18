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Ayuda al Real Madrid, locura de Mbappé, histórica protesta y Vinicius preocupado

Polémica tras lo ocurrido en la goleada del Real Madrid ante Sevilla por la Liga de España.

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 15:36 -
  • German Alvarado
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El Real Madrid firmó una contundente goleada de 4-1 sobre el Sevilla en la jornada 10 de LaLiga de España, pero el resultado no fue lo único que dio de qué hablar tras el pitazo final.

 Fotos EFE y Real Madrid X.
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Antes del inicio del partido, las madridistas campeonas con la selección española del Mundial sub-20 (Laia, Noe, Silvia Cristóbal, Irune y Pau C.) y el Europeo sub-19 (Laia, Silvia Cristóbal, Irune y Folgado) recibieron el reconocimiento del Santiago Bernabéu. Las seis jugadoras ofrecieron a la afición los trofeos conquistados el 10 de julio y el 27 de septiembre, respectivamente.
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El 11 titular del Real Madrid que mandó a la cancha Mourinho para el duelo ante Sevilla.
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El Bernabéu protestó ya que desplegó una pancarta en la que se podía leer un "No es fútbol, es Tebas y Negreira", que rápidamente captó la atención de todos los presentes. Dichas palabras fueron para el presidente de la Liga y el FC Barcelona.
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Al minuto 22, Arda Güler protagonizó una acción con Peque Fernández en la que el jugador sevillista terminó tendido en el césped, lo que provocó reclamos de sus compañeros por una posible tarjeta roja para el mediocampista turco.
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La jugada no derivó en una expulsión y el encuentro continuó.

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En las redes sociales hubo indignación ya que señalaron de que Arda tuvo que haber sido expulsado en el primer tiempo.
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Chepe Bomba de Panamá reaccionó indignado ya que Arda no fue expulsado.
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El conjunto visitante reclamó la expulsión del centrocampista turco por un codazo sin balón de por medio, pero la intervención del VAR no cambió la decisión arbitral. Güler pudo continuar sobre el terreno de juego y, poco después, acabaría convirtiéndose en uno de los protagonistas del encuentro.
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Arda Guler se despachó con una obra de arte para el Real Madrid frente al Sevilla. El mediocampista turco anotó el 1-0 con un zurdazo imparable.
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Arda perfectamente pudo haber sido expulsado y eso hubiese provocado que no anotará y que además no jugará el clásico ante Barcelona.
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Tras recibir un pase preciso de Diomandé, Arda Güler no lo pensó dos veces dentro del área y sacó un potente remate de zurda, imposible de detener para el guardameta. El turco definió con categoría y firmó una auténtica joya.
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A los 37 minutos llegó otra genialidad y esta vez fue de Kylian Mbappé para poner el segundo gol a favor del Real Madrid.
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Cuando transcurría el minuto 37', Yan Diomandé recibió por la banda izquierda, levantó la cabeza, soltó el esférico e hizo un pase para Jude Bellingham, quien sacó un truco de la galera. Hermoso taco de primera para Kylian Mbappé, que hizo más magia en el terreno de juego. Se giró para quitarse la marca de un rival y, de paso, llevarse el balón, se sacó al arquero, Odisseas Vlachodimos, y marcó el 2-0 parcial.
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El festejo de Mbappé con Arda .
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Ya en la segunda parte, Mbappé anotó su doblete cuando se jugaban 63 minutos.
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Mbappé anotó de penal al estilo Panenka para desatar la euforia en todo el madridismo.
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Mbappé y su festejo haciendo alusión que lo hizo al estilo Panenka.
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Yan Diomande se gastó un juegazo y marcó un golazo demostrando que Real Madrid no extraña a Vinicius.
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Diomande celebrando su golazo con Mbappé.
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Vinicius fue captado de esta manera tras ver que sus compañeros no lo necesitaron en el campo.
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Mourinho felicitó a Mbappé por su partidazo.
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El DT del Sevilla reaccionó indignado por la no expulsión de Arda: "nos han privado de jugar otro partido. No entiendo cómo el VAR no lo llama. Peque lo dice en el descanso, que le ha pegado, es una roja muy clara. No puedo hacer otra cosa", mencionó.
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