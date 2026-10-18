Ayuda al Real Madrid, locura de Mbappé, histórica protesta y Vinicius preocupado

Cuando transcurría el minuto 37', Yan Diomandé recibió por la banda izquierda, levantó la cabeza, soltó el esférico e hizo un pase para Jude Bellingham, quien sacó un truco de la galera. Hermoso taco de primera para Kylian Mbappé, que hizo más magia en el terreno de juego. Se giró para quitarse la marca de un rival y, de paso, llevarse el balón, se sacó al arquero, Odisseas Vlachodimos, y marcó el 2-0 parcial.