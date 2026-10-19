Motagua recibe duro golpe: pierde figura para enfrentar a Alajuelense en Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.

El Fútbol Club Motagua se prepara para disputar uno de los compromisos más trascendentales de la temporada en la Copa Centroamericana. El equipo hondureño se medirá ante la Liga Deportiva Alajuelense en el partido de ida de las semifinales, pero lo hará con un panorama mixto en su plantilla debido a varias ausencias obligatorias y el retorno de piezas importantes.

El entrenador del conjunto azul, el español Javier López, confirmó que el equipo no podrá contar con cuatro futbolistas para este crucial encuentro. Las ausencias responden a sanciones disciplinarias y a problemas de salud que han afectado la continuidad de varios elementos del plantel.