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Motagua recibe duro golpe: pierde figura para enfrentar a Alajuelense en Copa Centroamericana

Motagua recibió una mala noticia de cara a uno de los compromisos más importantes de su calendario internacional.

Motagua recibe duro golpe: pierde figura para enfrentar a Alajuelense en Copa Centroamericana

Motagua no contará con uno de sus referentes para enfrentar la ida frente a Liga Alajuelense por la Copa Centroamericana.
Tegucigalpa, Honduras.

El Fútbol Club Motagua se prepara para disputar uno de los compromisos más trascendentales de la temporada en la Copa Centroamericana. El equipo hondureño se medirá ante la Liga Deportiva Alajuelense en el partido de ida de las semifinales, pero lo hará con un panorama mixto en su plantilla debido a varias ausencias obligatorias y el retorno de piezas importantes.

El entrenador del conjunto azul, el español Javier López, confirmó que el equipo no podrá contar con cuatro futbolistas para este crucial encuentro. Las ausencias responden a sanciones disciplinarias y a problemas de salud que han afectado la continuidad de varios elementos del plantel.

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La baja más impactante para la estrategia del cuerpo técnico es la de Cristopher Meléndez, quien deberá cumplir un partido de suspensión tras acumular dos tarjetas amarillas en encuentros distintos del torneo (más concreto en la ida y vuelta contra Alianza en los cuartos de final), tal como lo establece el reglamento de la Concacaf.

A la sanción del Búho Meléndez se suman las ausencias de Ricky Zapata, Romario da Silva y Jorge Serrano. Estos tres futbolistas continúan marginados de las canchas debido a lesiones de larga duración, lo que limita las opciones habituales del entrenador en la conformación de la alineación titular.

Búho Meléndez es baja sensible del Motagua para duelo ante Alajuelense.

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Redacción La Prensa
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