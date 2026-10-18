Paolo Agnesi: qué pasó con el italiano que brilló en Honduras y por qué se fue

Llegó al país por motivos laborales, pero terminó convirtiéndose en uno de los rostros más recordados de las transmisiones deportivas. Paolo Agnesi llevó la magia del fútbol italiano a los hogares hondureños por varios años.
En la historia de la televisión deportiva de Honduras existen personajes que lograron ganarse el cariño del público gracias a su conocimiento, personalidad y manera de transmitir las emociones del fútbol. Uno de ellos fue Paolo Ángelo Agnesi Cremoncini, el italiano que encontró en el territorio catracho una segunda casa.
Agnesi no llegó a Honduras con el propósito de convertirse en periodista deportivo, tampoco tenía una carrera profesional como narrador. Su vida estaba vinculada al mundo empresarial, pero su profundo conocimiento del fútbol italiano y una oportunidad inesperada lo llevaron a sentarse frente a las cámaras de Televicentro.
Durante más de tres décadas, Paolo compartió sus conocimientos sobre el Calcio, una de las competiciones más atractivas del fútbol mundial durante las décadas de los ochenta, noventa y principios de los 2000. Con su particular estilo, aportó información sobre los grandes clubes, las estrellas internacionales y los futbolistas hondureños que comenzaron a abrirse camino en el exigente balompié italiano.
Paolo Agnesi llegó a Honduras en 1984, cuando fue contratado para trabajar en proyectos de electrificación vinculados con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Antes de instalarse en territorio catracho, había vivido en Venezuela, pero fue en Tegucigalpa donde terminó construyendo una parte fundamental de su vida.
Lo que inicialmente parecía una estancia laboral terminó convirtiéndose en una experiencia de aproximadamente 31 años. Honduras dejó de ser únicamente el lugar donde desarrollaba sus actividades profesionales y pasó a convertirse en su segundo hogar.
En ese tiempo, Agnesi formó amistades, construyó una familia y encontró una conexión especial con los aficionados hondureños. Incluso su hijo, Costantino, nació en Honduras, un detalle que reflejaba los profundos vínculos que la familia había desarrollado con el país centroamericano.
Su primera aparición frente a los micrófonos llegó prácticamente por casualidad. Según relató en entrevistas concedidas a medios hondureños, Kilvett Bertrand le pidió que lo acompañara durante una transmisión de un partido entre Napoli e Inter, después de que el periodista llegara tarde. Agnesi aceptó el reto, pese a que no contaba con preparación profesional como narrador deportivo. Lo que comenzó como una solución de último momento terminó abriéndole las puertas de la televisión.
Salvador Nasralla, entonces una de las figuras principales de Deportes Televicentro, valoró positivamente su aporte y le permitió continuar colaborando con el equipo deportivo. Así nació una faceta inesperada en la vida del italiano: la de comentarista y narrador de fútbol, una actividad que terminaría convirtiéndolo en una personalidad reconocida entre los seguidores hondureños.
La Copa del Mundo de Italia 1990 fue otro momento importante en la trayectoria televisiva de Agnesi. El italiano colaboró de manera honoraria durante la cobertura del campeonato, aportando información, contexto y detalles sobre el fútbol de su país. A partir de entonces, su presencia quedó estrechamente relacionada con las transmisiones de la Serie A en Honduras.
En diciembre de 2015, después de más de tres décadas en el país, Paolo Agnesi tomó la decisión de regresar a Italia para reunirse con su familia y acompañar el futuro de su hijo, Costantino. La decisión no estuvo relacionada con una ruptura con Honduras ni con el final del cariño que sentía por el territorio catracho. Respondió, principalmente, a una cuestión familiar.
Su hijo Costantino había elegido una carrera universitaria vinculada con la física y la ingeniería de la información, una formación que no podía cursar en Honduras en las condiciones que necesitaba. Las alternativas se encontraban en Estados Unidos o Europa, y finalmente optó por estudiar en Italia. Ante ese escenario, Agnesi y su esposa decidieron regresar a su país de origen para acompañar a su hijo en una etapa determinante de su vida.
Tras abandonar Honduras, Agnesi regresó a Milán, la ciudad donde había crecido y a la que volvió después de pasar buena parte de su vida adulta en el extranjero. En una entrevista publicada por DIEZ, explicó que su rutina había cambiado considerablemente. Ya no trabajaba como gerente de una empresa eléctrica ni participaba regularmente en las transmisiones deportivas.
Jubilado, comenzó a disfrutar de una vida más tranquila, rodeado de amistades de su infancia y juventud, leyendo periódicos y siguiendo la actualidad internacional.
Aunque actualmente su vida transcurre lejos de las cámaras y de los estadios hondureños, Agnesi conserva un lugar particular en la memoria de quienes lo escucharon durante años.
David Suazo es considerado por Paolo Agnesi como el mejor legionario hondureño de la historia.