Paolo Agnesi: qué pasó con el italiano que brilló en Honduras y por qué se fue

Su hijo Costantino había elegido una carrera universitaria vinculada con la física y la ingeniería de la información, una formación que no podía cursar en Honduras en las condiciones que necesitaba. Las alternativas se encontraban en Estados Unidos o Europa, y finalmente optó por estudiar en Italia. Ante ese escenario, Agnesi y su esposa decidieron regresar a su país de origen para acompañar a su hijo en una etapa determinante de su vida.