Buba López recibe noticia clave y Real España anuncia nuevo proyecto

San Pedro Sula, Honduras.

“El proceso de una fractura va por etapas, la inicial es cuando se procede a inmovilizar al paciente y evitar que haga cargas importantes en la zona afectada y después de la segunda o tercera semana se inicia con los trabajos de movilidad”, expresó el profesional que le presta los servicios médicos a los catedráticos desde hace dos años.

El guardián de 33 años fue operado exitosamente y es el doctor del cuadro aurinegro , Emid Salinas quien dio detalles del proceso de recuperación que afrontará.

Luis Aurelio López afrontará un largo camino donde la meta final es volver a defender la portería de su querido Real España y esto luego de la fractura de tibia que sufrió en el último clásico ante Olimpia .

¿Qué procede para Buba López tras su lamentable lesión?

Luis sufrió una fractura del tercio distal de la tibia izquierda e inmediatamente activamos los protocolos de emergencia y lo trasladamos a un centro médico donde pudimos constatar la fractura. El procedimiento quirúrgico se realizó en San Pedro Sula con uno de los especialistas más prestigiosos de la ciudad, el doctor Juan José Sánchez. La operación duró 1:20 minutos aproximadamente. Describiendo superficialmente se hizo una fijación con un clavo intramedular bloqueado.

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¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

El proceso de recuperación comienza en dos semanas y va tener una duración de 4 a 6 meses. Cada paciente es diferente , pero ese es el estimado que tenemos en cuanto al tiempo de recuperación.

¿En qué consiste la recuperación?

El proceso de una fractura va por etapas, la inicial es cuando se procede a inmovilizar al paciente y evitar que haga cargas importantes en la zona afectada y después de la segunda o tercera semana se inicia con los trabajos de movilidad. Luego hay tres o cuatro etapas más que debe cumplir para ya estar apto para los trabajos en cancha.

-Clinica del Real España-

¿Habrá una clínica para las personas por parte de Real España?

Esta clínica estará ubicada en el centro de la ciudad, estamos próximos a dar más información. La clínica de medicina deportiva tendrá servicios especializados que se le dan a los jugares de alto rendimiento y estará abierta al público para poder darle un servicio especializado.