¿Grave lesión para Buba López? Esto se sabe tras lo sufrido en el Olimpia vs Real España

Tegucigalpa, Honduras.

El clásico entre Real España y Olimpia dejó una terrible noticia para el conjunto aurinegro. El guardameta Luis “Buba” López habría sufrido una fractura de tibia tras protagonizar un fuerte choque con el delantero Jorge “El Toro” Benguché, durante una acción ofensiva del equipo merengue en el Estadio Nacional Chelato Uclés. La jugada que encendió las alarmas se produjo cuando Benguché le ganó la posición al experimentado portero sampedrano y buscó abrir el marcador para Olimpia. En medio de la disputa por el balón, ambos futbolistas chocaron con fuerza, dejando al guardameta tendido sobre el césped y con evidentes muestras de dolor. Mientras la preocupación se apoderaba de los jugadores y aficionados, el defensor Devron García protagonizó una intervención providencial al evitar sobre la línea de gol que el conjunto albo concretara la oportunidad. El zaguero se barrió de manera oportuna y desvió el balón hacia un costado, pero la atención rápidamente se centró en la condición física de Buba López.

Debido a la intensidad del dolor y las molestias que presentaba tras el impacto, el cuerpo médico de Real España solicitó asistencia inmediata para atender al guardameta. La situación obligó a retirarlo del estadio en ambulancia y trasladarlo a un centro asistencial, donde sería sometido a las evaluaciones médicas correspondientes para determinar el alcance de la lesión. La preocupación aumentó ante la posibilidad de que se trate de una fractura de tibia, una lesión que podría representar un duro golpe para el futbolista y para el equipo aurinegro. Sin embargo, el diagnóstico definitivo deberá establecerse mediante los estudios médicos pertinentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Diario LA PRENSA conoció que Buba López estaría siendo preparado en una clínica para su traslado a San Pedro Sula, donde sería intervenido quirúrgicamente a primera hora de mañana, según la información preliminar disponible. La posibilidad de una operación mantiene en alerta al entorno de Real España, que está a la espera de conocer con precisión la gravedad de la lesión y el procedimiento médico que deberá seguir el guardameta. Por ahora, no se ha confirmado oficialmente el tiempo que podría permanecer fuera de las canchas. Todo dependerá de los resultados de las evaluaciones médicas y de la evolución del futbolista en las próximas horas.

