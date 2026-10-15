Olimpia destrona al Real España: Acaba con el invicto y liderato de la máquina

Tegucigalpa, Honduras.

El Club Deportivo Olimpia rugió con fuerza ante su afición y dio un golpe de autoridad en el torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El León derrotó 2-1 al Real España, le arrebató el liderato y acabó con el invicto de la Máquina, que sufrió su primera derrota de la temporada. Ante su público, el Rey de Copas bajó de las nubes al conjunto aurinegro, que llegaba inspirado y sin conocer la derrota en el presente campeonato. Sin embargo, el equipo merengue hizo valer su localía, supo reaccionar en los momentos decisivos y terminó celebrando tres puntos de oro en la lucha por la cima.

La gran figura de la noche fue el delantero uruguayo Nicolás Dibble, quien firmó un doblete con el que encaminó la victoria olimpista. El charrúa abrió el marcador en la recta final del primer tiempo y volvió a aparecer en el complemento con un auténtico golazo para darle la ventaja definitiva a los albos. Además, ambos tantos representaron sus primeras anotaciones en la Liga Nacional hondureña. Por el lado del Real España, Eddie Hernández pasó de la ilusión a la frustración. El atacante convirtió un penal para establecer el empate transitorio, pero tuvo la oportunidad de rescatar un punto en el tramo final y la desaprovechó al enviar otro lanzamiento desde los once metros por un costado de la portería.

Con este resultado, Olimpia se adueña de la primera posición del Apertura 2026 con 23 puntos y desplaza al Real España de la cima. La Máquina se queda con 21 unidades y cae hasta el tercer puesto, superada también por Marathón, que ocupa la segunda posición gracias a su mejor diferencia de goles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

UN PRIMER TIEMPO DE EMOCIONES

El encuentro comenzó con intensidad y el Real España estuvo cerca de sorprender en los primeros minutos. Al minuto 8, Buba López se confió cuando el balón parecía abandonar el terreno de juego, pero Félix García llegó a tiempo para conectar la pelota antes de que cruzara la línea de fondo. Su remate, sin embargo, se marchó a un costado de la portería. Olimpia respondió y estuvo a punto de abrir el marcador al minuto 24. Jorge Benguché conectó un remate que llevaba dirección de gol, pero Devron García apareció como salvador y se barrió sobre la línea para desviar el balón y evitar la caída de su portería. La preocupación se instaló poco después en el conjunto aurinegro. Buba López no pudo continuar debido a una lesión y tuvo que abandonar el terreno de juego, dejando su lugar a Pipo López. Se jugaban 27 minutos.

El León continuó buscando el gol y al 33 desperdició una ocasión clarísima. Benguché habilitó de gran manera a Kilmar Peña, quien quedó prácticamente solo frente al arco, pero su remate se marchó por encima de la portería. Una oportunidad inmejorable que el atacante olimpista no logró aprovechar. La insistencia local finalmente tuvo recompensa al minuto 42. Benguché probó de cara a la portería y, tras el remate, Nicolás Dibble apareció en el segundo palo para empujar el balón al fondo de la red. El uruguayo no perdonó y desató la celebración de la afición merengue con el 1-0. Sin embargo, el Real España encontró la oportunidad de reaccionar en el inicio del tiempo añadido. Un remate de Roberto Osorto impactó en Dibble dentro del área y el árbitro Said Martínez señaló penal a favor de los visitantes. Eddie Hernández asumió la responsabilidad desde los once metros y, al minuto 49, engañó por completo al guardameta Edrick Menjívar para establecer el 1-1. La Máquina recuperaba la igualdad en un momento clave del partido. Todavía hubo tiempo para una intervención decisiva de Pipo López. Emanuel Hernández conectó un potente cabezazo que amenazaba con convertirse en el segundo tanto olimpista, pero el portero aurinegro reaccionó con una espectacular estirada para mantener el empate. Con las emociones a flor de piel y el marcador igualado, ambos equipos se marcharon al descanso con todo por decidir.

DIBBLE SENTENCIA CON UN GOLAZO

Para el complemento, Olimpia salió decidido a recuperar la ventaja. El conjunto merengue tomó la iniciativa, adelantó sus líneas y comenzó a generar ocasiones ante un Real España que tuvo en Pipo a su principal figura durante varios pasajes del encuentro. Al minuto 51, Kevin Güity probó con un potente remate, pero el guardameta aurinegro se lanzó de manera espectacular para desviar el balón. Apenas un minuto después, el propio Güity volvió a exigir al portero, quien respondió con otra gran atajada para mantener con vida a la máquina.

La presión olimpista no cesaba. Al 53, Jorge Álvarez sacó un remate desde la frontal del área y la pelota pasó rozando el poste. El segundo gol de los locales parecía cuestión de tiempo ante la insistencia de los dirigidos por el conjunto albo. Y el premio llegó al minuto 55. Nicolás Dibble recibió el balón, ingresó al área y sacó un potente remate que se incrustó directamente en el ángulo, dejando sin opciones a Pipo López. Un auténtico golazo del delantero uruguayo, que firmó su doblete y colocó el 2-1. El charrúa celebró por partida doble en una noche inolvidable: anotó sus primeros goles en el fútbol hondureño y se convirtió en el protagonista de una victoria que cambia el panorama en la parte alta de la clasificación.

Cuando el partido entraba en su recta final, el Real España recibió una nueva oportunidad para rescatar un resultado positivo. Al minuto 83, Baptiste sujetó a Eddie dentro del área y Said Martínez señaló penal a favor de los aurinegros. La acción generó polémica y fue revisada por el árbitro mediante el sistema FVS, pero el colegiado mantuvo su decisión. Eddie Hernández volvió a colocarse frente al balón con la posibilidad de convertirse en el salvador de la Máquina. El delantero, reconocido por su efectividad desde los once metros, tenía en sus pies la oportunidad de igualar el encuentro y frustrar la celebración olimpista. Sin embargo, al minuto 87 llegó el desenlace inesperado, ejecutó el lanzamiento y envió el balón desviado de la portería, desperdiciando una ocasión de oro para establecer el 2-2. La frustración se apoderó del conjunto catedrático, mientras la afición de Olimpia celebraba con euforia el fallo del atacante aurinegro. El Real España dejó escapar así la posibilidad de llevarse un punto del estadio Nacional y terminó pagando caro sus errores en los momentos determinantes del encuentro.

Con el pitazo final, Olimpia celebró una victoria de enorme valor en sus aspiraciones por conquistar el campeonato. Los albos no solamente sumaron tres puntos, sino que también frenaron a uno de sus principales rivales y le arrebataron el liderato.

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