Olimpia confirma su cuarto fichaje: delantero uruguayo de 32 años que conoce Espinel

El Club Olimpia Deportivo continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026-2027 y este viernes anunció la incorporación del delantero uruguayo Nicolás Ezequiel Dibble Aristimuño. Con esta contratación, el conjunto merengue suma su cuarto fichaje oficial para afrontar el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana de Concacaf.

La llegada de Dibble se une a las incorporaciones previamente confirmadas de Janier Bermúdez, Cristian Canales y Carlos Cuello, jugadores con los que la directiva busca fortalecer al plantel que dirige Eduardo Espinel para los desafíos nacionales e internacionales que se avecinan.

A través de un comunicado oficial, el club albo destacó la trayectoria del atacante charrúa de 32 años, quien inició su carrera profesional en Plaza Colonia de Uruguay. En ese equipo coincidió con el entrenador Eduardo Espinel, logrando el ascenso a la Primera División y posteriormente conquistando el histórico Torneo Clausura uruguayo, uno de los mayores éxitos en la historia de la institución.