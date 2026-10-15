Belén y una periodista roban miradas; jugador del Olimpia recibe mala noticia

El Estadio Nacional Chelato Uclés se vistió de gala para albergar el atractivo enfrentamiento entre Olimpia y Real España, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Modelos llegaron al estadio Nacional y captaron las miradas de los aficionados, aportando alegría y belleza a una auténtica fiesta deportiva.
Una de las lindas edecanes que cautivó en el estadio Nacional.
Aficionados del Real España en el sector de silla.
Pensativa: La chica de lentes del Olimpia que robó suspiros.
Ella es Belén, linda edecán que posó para nuestro lente previo al inicio del clásico Olimpia vs Real España.
Fernanda Osorio, linda aficionada del Olimpia que nunca falta a los juegos de su amado equipo.
Con su belleza, carisma y encantadora sonrisa, Fernanda captó las miradas de los aficionados que llegaron al recinto capitalino para disfrutar de uno de los duelos más atractivos del fútbol hondureño.
Más allá de la emoción que se vivió dentro del terreno de juego, las gradas también fueron protagonistas de una noche cargada de pasión, color y ambiente futbolero.
Esta bella hincha de Olimpia llegó en moto al Estadio Nacional. Atrás aparece la Ultra Fiel.
Grace Ramírez, la guapa periodista deportiva que robó suspiros en el Estadio Nacional Chelato Uclés durante el clásico entre Olimpia y Real España, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Mala noticia: Imanol Enríquez por lesión se quedó fuera de la convocatoria del Olimpia ante Real España por el clásico moderno.
Aficionados posando para el lente de Diario LA PRENSA en el sector de silla.
Uno de los momentos más llamativos de la noche fue la llegada de la Ultra Fiel, la barra organizada del Olimpia, que volvió a demostrar su capacidad para convertir el estadio en un escenario de fiesta.
Los seguidores merengues desplegaron su entusiasmo con cánticos, banderas y juegos pirotécnicos que iluminaron el ambiente y le dieron un toque especial a la previa y al desarrollo del encuentro.
El espectáculo de la afición olimpista no pasó desapercibido y se convirtió en uno de los ingredientes destacados de una jornada en la que el fútbol hondureño volvió a demostrar la pasión que despierta entre sus seguidores.
Aficionados del Olimpia en las afueras del estadio Nacional.