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Belén y una periodista roban miradas; jugador del Olimpia recibe mala noticia

El clásico entre Olimpia y Real España se vivió en un ambiente cargado de pasión, color y belleza en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 19:45 -
  • German Alvarado
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El Estadio Nacional Chelato Uclés se vistió de gala para albergar el atractivo enfrentamiento entre Olimpia y Real España, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
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Modelos llegaron al estadio Nacional y captaron las miradas de los aficionados, aportando alegría y belleza a una auténtica fiesta deportiva.
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Una de las lindas edecanes que cautivó en el estadio Nacional.
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Aficionados del Real España en el sector de silla.
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Pensativa: La chica de lentes del Olimpia que robó suspiros.
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Ella es Belén, linda edecán que posó para nuestro lente previo al inicio del clásico Olimpia vs Real España.
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Fernanda Osorio, linda aficionada del Olimpia que nunca falta a los juegos de su amado equipo.
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Con su belleza, carisma y encantadora sonrisa, Fernanda captó las miradas de los aficionados que llegaron al recinto capitalino para disfrutar de uno de los duelos más atractivos del fútbol hondureño.
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Más allá de la emoción que se vivió dentro del terreno de juego, las gradas también fueron protagonistas de una noche cargada de pasión, color y ambiente futbolero.
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Esta bella hincha de Olimpia llegó en moto al Estadio Nacional. Atrás aparece la Ultra Fiel.
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Grace Ramírez, la guapa periodista deportiva que robó suspiros en el Estadio Nacional Chelato Uclés durante el clásico entre Olimpia y Real España, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
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Mala noticia: Imanol Enríquez por lesión se quedó fuera de la convocatoria del Olimpia ante Real España por el clásico moderno.
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Aficionados posando para el lente de Diario LA PRENSA en el sector de silla.
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Uno de los momentos más llamativos de la noche fue la llegada de la Ultra Fiel, la barra organizada del Olimpia, que volvió a demostrar su capacidad para convertir el estadio en un escenario de fiesta.
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Los seguidores merengues desplegaron su entusiasmo con cánticos, banderas y juegos pirotécnicos que iluminaron el ambiente y le dieron un toque especial a la previa y al desarrollo del encuentro.
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El espectáculo de la afición olimpista no pasó desapercibido y se convirtió en uno de los ingredientes destacados de una jornada en la que el fútbol hondureño volvió a demostrar la pasión que despierta entre sus seguidores.
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Aficionados del Olimpia en las afueras del estadio Nacional.
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Los seguidores merengues desplegaron su entusiasmo con cánticos, banderas y juegos pirotécnicos que iluminaron el ambiente y le dieron un toque especial a la previa y al desarrollo del encuentro.
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