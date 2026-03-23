Eddie Hernández responde tras no ser llamado a la Selección y deja mensaje

Tegucigalpa, Honduras.

"Esto es fútbol. Gracias a Dios por el torneo que estamos realizando en lo personal y en lo colectivo. En Honduras estamos acostumbrados que después de los 30 años nos retiran y ya no creen en lo que uno pueda hacer, pero los números me avalan y estamos tranquilos", explicó Hernández.

El experimentado delantero se ha convertido en el máximo romperedes del campeonato con 11 dianas y aseguró que era consciente que podía tener estas cifras cuando decidió subirse a la 'Máquina'.

Real España empató ante Motagua en el Estadio Nacional (1-1) por la jornada 13 del Clausura y Eddie Hernández, autor del tanto aurinegro, dio sus valoraciones sobre el momento personal que atraviesa desde su llegada al conjunto catedrático.

"Me siento contento, sabíamos que Real España juega muy bien y tiene buenos asistidores. Sabía que al venir acá tenía la posibilidad de anotar varios goles, esto es parte de ellos también. En los 11 goles que llevo, ellos son los que me asisten", añadió.

Por otro lado, Eddie fue consultado por la convocatoria de la Selección de Honduras para el amistoso que jugará contra Perú el 31 de marzo en España y en la que él no figura. Sin embargo, aprovechó para aclarar que su ciclo en el equipo nacional ha terminado.

"Tranquilo, honestamente. Acabo de decir que ya no me llamen a la Selección, mi ciclo ha terminado. El profesor viene llegando, llamando jóvenes y hay que dejarlo trabajar. Es un proceso largo. El objetivo final es que se pueda clasificar al Mundial (2030)", apunta.

"Quizás ahorita se puedan cuestionar llamados, por jugadores que prácticamente desconocíamos, pero hay que darle tiempo.Yo tengo 35 años y al Mundial ya no llegaría si me quisiera tomar en cuenta. Hay que ser realista. Es algo que ya tengo claro. Debemos apoyar a la Selección en este nuevo proceso", sostuvo.

"Hay que abrirle paso a los jóvenes, darle oportunidad a ellos. En mi caso y en el de varios ya días terminó el ciclo de nosotros en la Selección, pero bueno... El profe es el que decide llamarlos y uno debe atender la convocatoria. Yo solo estoy enfocado en mi club", subrayó.

Para finalizar el tema de la Bicolor, Eddie Hernández dijo que "la Selección nos ilusiona a todos en su momento, pero yo soy consciente, tengo 35 años, no es lo mismo. Repito, el profe viene llegando y hay que darle oportunidad para que empiece un proyecto desde cero".