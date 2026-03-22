Tabla Liga Nacional tras paliza de Olimpia; ya presiona a Motagua-Real España

San Pedro Sula, Honduras.

¡La pelea está más que viva! La jornada 14 del torneo Clausura 2026 inició este domingo 22 de marzo con los duelos entre el Marathón vs Victoria, Motagua vs Real España y el Juticalpa FC vs Olimpia, y tras los resultados se aviva la lucha en la cima de la tabla de posiciones. En el primer cotejo, el Monstruo Verde cumplió en el Yankel y consiguió los tres puntos tras doblegar al Victoria en San Pedro Sula. Posteriormente, el Ciclón Azul evitó la derrota y salvó su invicto ante la Máquina Aurinegra en el Nacional. La jornada de este domingo la cerró el Olimpia. Los Albos golearon y gustaron ante el Juticalpa FC (1-6) y acortan distancias en la cima de la tabla de posiciones.

Luego de los primeros tres partidos en la cartelera de la fecha 14 hay pesión en la cima. El Motagua se mantiene como líder del Clausura 2026 tras alcanzar las 26 puntos, mismas unidades con las que se queda en el segundo lugar el Real España; solo los separa la diferencia de goles. Por su parte, el Olimpia viene de menos a más y tras la goleada en Olancho llegó a 22 puntos para acortar distancias en lo más alto de la tabla; el Marathón también sonrió y ahora se ubica en el cuarto puesto con 21. El Olancho FC es quinto en el Clausura con 18, sin embargo, los Potros aún no han disputado su encuentro en esta fecha. Juegan este lunes ante los Lobos de la UPNFM - que es sexto con 13 puntos - en el Estadio Emilio Williams. Ya en la séptima posición se ubica el Platense con 11 unidades; los Escualos no tienen actividad en esta jornada. En el octavo lugar le sigue el Choloma con la misma cantidad y le siguen de cerca el Victoria, Génesis PN y Juticalpa FC con 10.

Tabla de posiciones del torneo Clausura 2026