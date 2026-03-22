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Marathón con malas noticias: salió lesionado y se pierde el resto del torneo

El futbolista verdolaga conoció la gravedad de su lesión y el tiempo que estará de baja.

Marathón con malas noticias: salió lesionado y se pierde el resto del torneo

Marathón pierde a uno de sus jugadores para lo que resta del Clausura 2026.
San Pedro Sula, Honduras.

Jaylor “Kalushita” Fernández salió lesionado al minuto 72 del partido entre Marathón y CD Victoria, encuentro en el que el Monstruo Verde consiguió tres puntos valiosos en su fortaleza, el Yankel Rosenthal y LA PRENSA ha conocido la gravedad del golpe.

Rubilio Castillo se vistió de héroe al marcar un doblete que impulsó al Monstruo Verde a los primeros lugares de la tabla con 21 puntos, dejando a las Jaibas Bravas en la novena posición con apenas 10 unidades tras 12 jornadas.

Sin embargo, no todo es positivo en Marathón. La lesión de “Kalushita” Fernández no solo encendió las alarmas durante el partido, sino que después del encuentro se confirmó la gravedad de la misma, generando preocupación en el club.

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Luego de los estudios realizados, LA PRENSA conoció que el joven futbolista del conjunto verdolaga sufre una fractura de clavícula en el hombro derecho, producto de un fuerte choque con Elvin Casildo, donde el defensor del Victoria lo frenó con fuerza desmedida.

El tiempo estimado de recuperación para este tipo de lesión es de entre 10 y 12 semanas, es decir, entre dos y tres meses fuera de las canchas. Esto significa que Fernández prácticamente se perderá lo que resta del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Los Rayos-X que le realizaron a Jaylor Fernández tras el partido ante el Victoria.

Los Rayos-X que le realizaron a Jaylor Fernández tras el partido ante el Victoria.

Cabe mencionar que el torneo liguero en Honduras debe finalizar en mayo por disposición de la FIFA, ya que en junio se disputará la Copa del Mundo 2026 y no puede haber competencias oficiales en curso durante ese período.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
mario.moreno@diez.hn

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021.

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