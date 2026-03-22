Marathón con malas noticias: salió lesionado y se pierde el resto del torneo

San Pedro Sula, Honduras.

Jaylor “Kalushita” Fernández salió lesionado al minuto 72 del partido entre Marathón y CD Victoria, encuentro en el que el Monstruo Verde consiguió tres puntos valiosos en su fortaleza, el Yankel Rosenthal y LA PRENSA ha conocido la gravedad del golpe.

Rubilio Castillo se vistió de héroe al marcar un doblete que impulsó al Monstruo Verde a los primeros lugares de la tabla con 21 puntos, dejando a las Jaibas Bravas en la novena posición con apenas 10 unidades tras 12 jornadas.

Sin embargo, no todo es positivo en Marathón. La lesión de “Kalushita” Fernández no solo encendió las alarmas durante el partido, sino que después del encuentro se confirmó la gravedad de la misma, generando preocupación en el club.