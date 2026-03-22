Marathón vs Victoria, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL MARATHON - VICTORIA
ALINEACIONES TITULARES
Marathón: 1- Jonathan Rougier 3- Kenny Bodden 4- Javier Rivera 5- Francisco Martínez 7- Isaac Castillo 10- Damín Ramírez 11- Nicolás Messiniti 17- Alexy Vega19- José Aguilera 26- Samuel Elvir 54- Jaylor Fernández
Victoria: 1- Esau Flores 3- Óscar Loreto4- Elvin Casildo 5- Allan Banegas 6- Carlos Matute17 -Carlos Bernárdez 20- Marcelo Espinal 48- Samuel Card 33- Juan García38- Luis Hernández 65- Kesdy Sevilla
-- LA PREVIA--
El torneo Clausura de la Liga Nacional continúa su curso y este domingo 22 de marzo se abre paso la jornada 14 con un duelo de realidades distintas cuando Marathón reciba al Victoria en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.
El conjunto verdolaga llega a este encuentro ubicado en la cuarta posición de la tabla con 18 puntos , en zona de clasificación a la liguilla, pero con la necesidad de sumar de a tres para no ceder terreno ante sus perseguidores. El “Monstruo” sabe que hacerse fuerte en casa será clave en esta recta del campeonato.
Por su parte, el equipo ceibeño atraviesa una situación complicada. El Victoria es noveno en la tabla con apenas 10 unidades, y además tiene la presión del descenso, donde ocupa la penúltima posición con 24 puntos. Muy de cerca lo sigue el CD Choloma con 22, lo que convierte cada partido en una verdadera final para la “Jaiba Brava”.
El duelo promete intensidad, con un Marathón obligado a confirmar su candidatura en la parte alta y una Victoria urgido de puntos para alejarse del fantasma del descenso. En juego no solo hay tres puntos, sino objetivos completamente distintos en este tramo decisivo del Clausura.
Además, el factor local podría inclinar la balanza a favor de los sampedranos, que suelen hacerse fuertes en el Yankel Rosenthal , un escenario donde históricamente han sabido imponer condiciones. La presión de su afición será un elemento importante en un compromiso donde el margen de error es mínimo.
En tanto, Victoria llega con la obligación de competir con orden y carácter, consciente de que cualquier punto puede ser vital en la lucha por la permanencia. La “Jaiba Brava” buscará dar la sorpresa fuera de casa y sumar en una cancha complicada, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el cierre del campeonato.
DETALLES DEL JUEGO
Sede: San Pedro Sula, Cortés
Estadio: Yankel Rosenthal
Hora de inicio: 3 de la tarde
Árbitro: Raúl Castro
Dónde verlo: Sigue el Minuto a Minuto por Diario La Prensa y por TV en Deportes TVC.