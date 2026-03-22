Marathón vs Victoria, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

San Pedro Sula, Honduras.

El torneo Clausura de la Liga Nacional continúa su curso y este domingo 22 de marzo se abre paso la jornada 14 con un duelo de realidades distintas cuando Marathón reciba al Victoria en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

El conjunto verdolaga llega a este encuentro ubicado en la cuarta posición de la tabla con 18 puntos , en zona de clasificación a la liguilla, pero con la necesidad de sumar de a tres para no ceder terreno ante sus perseguidores. El “Monstruo” sabe que hacerse fuerte en casa será clave en esta recta del campeonato.

Por su parte, el equipo ceibeño atraviesa una situación complicada. El Victoria es noveno en la tabla con apenas 10 unidades, y además tiene la presión del descenso, donde ocupa la penúltima posición con 24 puntos. Muy de cerca lo sigue el CD Choloma con 22, lo que convierte cada partido en una verdadera final para la “Jaiba Brava”.