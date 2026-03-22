Motagua vs Real España, EN VIVO: ¡Duelo por el liderato!

¡Clásico por el liderato! Si hay un ingrediente para darle más intensidad a este partido, es la cima del Clausura 2026. Motagua y Real España, los mejores en el torneo, protagonizan un nuevo duelo, ahora con el primer lugar de la tabla en juego.
Sigue los mejores detalles del Motagua vs Real España
EL 11 TITULAR DEL MOTAGUA: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 4- Luis Vega, 12- Marcelo Santos; 5- Óscar Discua, 8- Denis Meléndez, 10- Rodrigo Gómez; 27- Jeffryn Macías, 11- Romario Da Silva, 19- Rodrigo de Olivera.
EL 11 TITULAR DEL REAL ESPAÑA: 22- Luis López; 5- Franklin Flores, 19 Daniel Aparicio, 6- Devron García, 28- Carlos Mejía; 44- Anfronit Tatum, 54- Mike Arana, 10- Jhow Benavídez, 18- Darixon Vuelto; 11- Eddie Hernández y 30- Ángel Sayago.
¡SE ACERCA EL CLÁSICO! Motagua y Real España se juegan este domingo el liderato: sigue el minuto a minuto.
-- DATOS PREVIOS --
Los dos llegan con panoramas parecidos, pero con la diferencia de que el Ciclón Azul es el único equipo que se mantiene invicto en la presente temporada y actualmente como el mandamás en la Liga Nacional con 25 unidades.
El Real España no anda tan alejado de lo que pasa con los Azules. La Máquina de Jeaustin Campos ha estado encarrilada y solo ha tenido un tropiezo en lo que va del Clausura 2026; su única derrota fue ante el Olancho FC (3-0) en la jornada 12 y posteriormente, recuperó sensaciones en el triunfo ante el Génesis PN (2-1).
Por su parte, el Motagua viene con la moral en alto luego de rescatar un ajustado triunfo ante el Platense (1-0) en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés. Los azules cuentan con un partido menos, con respecto a su rival de turno en esta fecha 14.
En el primer pulso, el Real España y Motagua igualaron 2-2 en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Ahora, con el Nacional como escenario para este cotejo, la Máquina se reencuentra con un recinto, en donde ya sabe lo que es ganar, precisamente ante los Azules.
En su última visita en la capital, los Aurinegros sorprendieron al golear al equipo de Javier López en la jornada 2 de las triangulares del Apertura 2025. Sin embargo, el cuadro que dirige el español buscará mantener su racha y evitar la primera derrota. Ambos tienen 25 puntos, por lo que un triunfo los despegará en la cima.