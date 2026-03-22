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Juticalpa vs Olimpia EN VIVO hoy, hora y dónde ver: ¡El León quiere volver al triunfo!

Olimpia visita al Juticalpa FC en Olancho, donde viene de empatar en la jornada pasada.

Juticalpa vs Olimpia EN VIVO hoy, hora y dónde ver: ¡El León quiere volver al triunfo!

Juticalpa FC y Olimpia se miden por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026.
Olancho, Honduras.

Olimpia regresa a Olancho para medirse al Juticalpa FC, que viene pasando un bache futbolístico y de resultados, pero que ven de frente a un equipo al cual no le tienen miedo aún sabiendo que es el más ganador de Liga Nacional de Honduras.

Los blancos, que vienen de empatar contra los Potros, no debe permitirse que los primeros lugares se vayan yendo en solitario ya que la mística del elenco melenudo es siempre estar dentro de los primeros dos escaños del campeonato.

SIGUE EL MINUTO A MINUTO EN VIVO:

La serie histórica que contabilizan los canecheros y olimpistas se decanta y con mucho por la escuadra capitalina ya que de 23 juegos, el Olimpia ganó 13, Juticalpa triunfó en 3 y empataron 7.

La estadística dice también que el albo anotó 53 goles y Juticalpa marcó 28.

Por otro lado, la serie en Juticalpa también la aventajan los merengues: Hay un total de 10 juegos; Olimpia ganó 7, Juticalpa ganó 1 y empataron 2, de acuerdo a las estadísticas que maneja Ismael Ramos.

ALINEACIONES TITULARES:

JUTICALPA FC: 1. Denovan Torres, 25. David Mendoza, 6. Júnior García, 24. Fabricio Silva, 3. Yair Medrano, 20. Roger González, 27. Wisdom Quayé, 16. Yervis Gutiérrez, 14. Cristhian Altamirano, 9. Josué Villafranca y 34. Diego Ledesma.

Entrenador: Humberto Rivera.

OLIMPIA: 22. Onan Rodríguez, 6. Félix García, 40. Clinton Bennett, 2. Emanuel Hernández, 5. Elison Rivas, 18. Raúl García, 23. Jorge Álvarez, 8. Edwin Rodríguez, 7. José Mario Pinto, 33. Michaell Chirinos y 77. David Flores.

Entrenador: Eduardo Espinel.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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