Juticalpa vs Olimpia EN VIVO hoy, hora y dónde ver: ¡El León quiere volver al triunfo!

Olancho, Honduras.

Olimpia regresa a Olancho para medirse al Juticalpa FC, que viene pasando un bache futbolístico y de resultados, pero que ven de frente a un equipo al cual no le tienen miedo aún sabiendo que es el más ganador de Liga Nacional de Honduras.

Los blancos, que vienen de empatar contra los Potros, no debe permitirse que los primeros lugares se vayan yendo en solitario ya que la mística del elenco melenudo es siempre estar dentro de los primeros dos escaños del campeonato.

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