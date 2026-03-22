Marathón con "refuerzo de lujo": Seleccionado hondureño está de regreso

San Pedro Sula, Honduras.

Luego de más de un año alejado de las canchas, el joven futbolista hondureño Javier Arriaga comienza a dejar atrás el difícil momento que atravesó por una prolongada lesión. En el Marathón celebran su recuperación, ya que el técnico Pablo Lavallén podrá volver a contar con él. El prometedor lateral izquierdo no disputa un partido oficial desde el 6 de marzo de 2025, fecha que marcó el inicio de un calvario lleno de incertidumbre. Durante este tiempo, Arriaga trabajó intensamente para superar los problemas físicos que frenaron su crecimiento.

Diario LA PRENSA conoció que el futbolista ya recibió el alta médica y se entrena con total normalidad junto al plantel verdolaga. Esta noticia representa un alivio tanto para el jugador como para el cuerpo técnico, que ha seguido de cerca su evolución. Su regreso a las canchas podría darse en los próximos compromisos del equipo, siempre y cuando el entrenador y el cuerpo médico consideren que está en condiciones óptimas. La prioridad es evitar recaídas y asegurar una reintegración progresiva. Arriaga ha lidiado con constantes problemas en su rodilla desde finales de 2024. Aunque logró recuperarse para el Apertura 2025, una nueva recaída durante la pretemporada lo obligó a comenzar nuevamente su proceso de rehabilitación.