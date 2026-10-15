Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia es nuevo líder y Marathón desplaza a Real España

El Olimpia se ha convertido en el nuevo líder del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tras su dramático triunfo 2-1 sobre el Real España en un clásico picante que tuvo de todo y que puso fin al invicto de la Máquina.

Los albos se quedaron con la victoria en el estadio Nacional Chelato Uclés gracias a dos goles del delantero uruguayo Nicolás Dibble, quien fue el gran protagonista de la noche capitalina ya que provocó un penal a favor de los sampedranos tras desviar con la mano un disparo y Eddie Hernández marcó.

Los aurinegros tuvieron una oportunidad inmejorable de emparejar los cartones en los últimos minutos del partido desde los doce pasos, pero Hernández esta vez falló. El atacante hondureño lanzó el penal a un lado del arco de Edrick Menjívar.

Así el Olimpia acabó con el invicto del Real España y se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones con 23 puntos, enviando al equipo catedrático hasta el tercer escalón con 21 unidades.

En el segundo puesto de la clasificación se queda el Marathón después de vencer con sufrimiento 2-1 a los Potros del Olancho gracias a los goles de Damin Ramírez y el argentino Nicolás Messiniti.