Tabla de posiciones en Honduras: Cambio en el liderato y sorpresa en el fondo

Tegucigalpa, Honduras

La tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras ha sufrido importantes movimientos tras los partidos disputados en la jornada 10 del torneo Apertura 2026. Los resultados han provocado cambios en la clasificación y una lucha cada vez más intensa entre los clubes que buscan acercarse al liderato, consolidarse en los primeros puestos y mejorar su posición en el campeonato.

Olimpia es el nuevo líder del de la Liga Nacional de Honduras. Los albos derrotaron 2-1 al Real España en el clásico disputado el pasado jueves, resultado con el que le quitaron el invicto al conjunto aurinegro y lo desplazaron de la cima de la tabla de posiciones.

El León aprovechó el tropiezo de su rival para llegar a 23 puntos y quedarse con el primer lugar de la clasificación. Marathón también cumplió con su tarea al vencer 2-1 al Olancho FC, por lo que alcanzó las 21 unidades y se mantiene en la segunda posición, igualado en puntos con la Máquina, que ahora es tercero.