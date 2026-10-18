Génesis FC vs Estrella Roja llega en exclusiva a las pantallas de DIEZ, HCH y GOTV

La Paz, Honduras.

El encuentro que cierra esta décima fecha puede disfrutarse EN VIVO y en exclusiva a través de Diario DIEZ, HCH y GOTV .

Génesis FC y Estrella Roja se enfrentan en el estadio Roberto Suazo Córdova, en duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras .

El conjunto de Danlí golpeó primero apenas a los nueve minutos tras una gran jugada por la banda izquierda. El centro llegó preciso al área y Óscar Rosales apareció para conectar el balón y vencer al guardameta colombiano Ronaldo Balanta, desatando la celebración del equipo visitante.

Los Caninos reaccionaron rápidamente. Aarón Fonseca envió un pelotazo al área rival y Carlos Arzú aprovechó el descuido defensivo para madrugar al guardameta y terminar empujando el esférico al fondo de la red, se jugaba el minuto 16.

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El conjunto visitante vuelve a golpear y recupera la ventaja ante Génesis FC. Óscar Rosales apareció nuevamente para hacerse presente en el marcador y desatar la celebración del equipo de Danlí, que no baja los brazos y vuelve a ponerse arriba en un partido cargado de emociones.

Los Caninos llegan a este compromiso ubicados en la séptima posición de la tabla con 11 puntos, mientras que el conjunto de Danlí ocupa el décimo puesto con nueve unidades.

Para Génesis FC, una victoria representaría un impulso importante en la clasificación. Si consigue derrotar al Estrella Roja, alcanzaría los 14 puntos y subiría hasta la quinta posición, desplazando a Olancho FC y Lobos UPNFM.

Génesis FC perdió 2-1 frente al Marathón el 29 de agosto, empató 0-0 contra Olancho FC el 19 de septiembre y cayó 1-0 ante Olimpia el pasado 10 de octubre. Por ello, el conjunto de La Paz buscará aprovechar su condición de local para reencontrarse con la victoria y dar un salto en la tabla de posiciones.

Por su parte, el Estrella Roja afronta el compromiso con la intención de romper su propia racha negativa jugando fuera de casa. El equipo de Danlí acumula tres partidos consecutivos sin ganar como visitante. Empató 2-2 ante Lobos UPNFM y posteriormente sufrió derrotas frente a Marathón (5-0) y CD Choloma (2-0).