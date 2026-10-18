Búho Meléndez lanza mensaje a sus críticos y responde sobre supuesta división en la Selección

Puerto Cortés, Honduras.

Cristopher ‘Búho’ Meléndez, capitán del Motagua, habló a los micrófonos de Diario LA PRENSA sobre el desafío que representa enfrentar a Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana. El futbolista reconoció la dificultad de medirse al conjunto costarricense y recordó los errores que le han pasado factura a los equipos catrachos en sus enfrentamientos anteriores: "No hay que darle vida al rival. Los primeros 35 minutos del partido pasado, la Liga estaba muerta. Ustedes lo vieron. No pasaban del mediocampo", expresó. El defensor también señaló la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos para evitar que los manudos aprovechen cualquier oportunidad: "Nos faltó esa concentración en los últimos minutos, que siempre nos ha costado. Y gracias a Dios hemos venido mejorando en eso y esperamos hacer esta cosa de la misma manera", manifestó Meléndez.

Por otra parte, el capitán azul fue consultado sobre la situación de la Selección de Honduras tras los recientes resultados negativos y los comentarios sobre una supuesta falta de amistad dentro del grupo. Sin embargo, el futbolista prefirió no profundizar en el tema y dejó claro que ahora está enfocado en lo que viene con su club: "Es un tema aparte que no quiero tocarlo. Es pasado y lo pasado es pisado, tengo motivos. Ahora estoy enfocado en lo que se viene", sentenció. Sobre los rumores en torno al ambiente interno de la Bicolor, reiteró: "La verdad, eso no me corresponde a mí".

-- ENTREVISTA AL 'BÚHO' MELÉNDEZ --

Se viene una semana bastante especial, con la Copa Centroamericana y un rival que ustedes conocen bien.

Sí, es un partido bien bonito, que todos los del plantel quieren jugar, pero van a ser 11, 15 los privilegiados de jugar ese partido. Y hacerlo, divertirse y, más que todo, hacerlo con responsabilidad y sacar el resultado en casa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ahora, Alajuelense es la bestia negra de nuestros equipos hondureños, de nosotros. Ya le ganaron a Real España, Olimpia, Motagua y Marathón últimamente. ¿Qué hay que hacer diferente, Búho, para poder frenar a los ticos?

La bestia negra de los equipos de acá de Honduras. La verdad que pienso que en el otro lugar jugamos un buen partido. Allá, en el anterior, nada más que nos faltó esa concentración en los últimos minutos, que siempre nos ha costado. Y gracias a Dios hemos venido mejorando en eso y esperamos hacer esta cosa de la misma manera. Si bien es cierto, ha pasado ya un año, pero ¿qué hay que corregir? ¿Qué es lo que ustedes hablan internamente para no cometer esos mismos errores?

No hay que darle vida al rival. Los primeros 35 minutos del partido pasado, la Liga estaba muerta. Ustedes lo vieron. No pasaban del mediocampo. Dos errores de nosotros actuales. Creo que catapultó la llave para ellos. Y ahí es donde digo: estar bien concentrados y no cometer errores en las instancias finales, que es lo complicado. Y los equipos grandes, como la Liga, saben jugar esos tipos de partidos y lo concretan. Ahora, ¿se puede ilusionar la gente con una final hondureña o un clásico capitalino?

La verdad es que la ilusión siempre está. Uno como jugador, el equipo siempre te exige llegar a cosas grandes e importantes. Y la verdad es que la ilusión siempre está. Como capitán, ¿cómo te sentís? Muchas personalidades, muchas leyendas históricas, y ahora te toca llevar esa cinta. ¿Qué significa llevar la cinta de capitán?

La verdad que es un orgullo representar a este equipo grande, hacer las cosas de la mejor manera, sentirme querido por la afición, por los compañeros y por el cuerpo técnico. La verdad es que es algo bonito y lo estoy disfrutando al máximo. Con la Selección Nacional lamentablemente no se dieron los resultados. ¿Qué pasó con la selección? ¿Cómo sienten ustedes que fueron estas dos semanas con el profesor?

La verdad es que es algo bonito. Es un tema aparte que no quiero tocarlo. Es pasado, y lo pasado es pisado, tengo motivos. Ahora estoy enfocado en lo que se viene. Cuando se enfoca en Motagua, uno ve a un Búho Meléndez bastante comprometido con la selección. Tal vez se ve el mismo nivel, pero hay gente que no lo reconoce.

La verdad es que hay bastantes críticas por todos lados. Uno como jugador tiene que asimilar las cosas, quiera o no. Las críticas siempre van a estar, para bien o para mal. Uno como jugador siempre tiene que sacar lo bueno de lo malo. Echarle para adelante siempre con motivo. Uno trabaja para estar ahí y nada más.