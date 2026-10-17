Javier López desafía a Alajuelense y lanza inesperado deseo para Olimpia en Copa Centroamericana

Puerto Cortés, Honduras.

Javier López se fue muy satisfecho del Estadio Excélsior luego de conseguir los tres puntos que necesitaba Motagua para llegar con plena confianza al encuentro que afrontará el próximo jueves en Copa Centroamericana. Las águilas se impusieron 0-2 sobre Platense y ahora el gran objetivo pasa por derribar al Alajuelense en la semifinal de ida que se jugará en Tegucigalpa. El entrenador español declaró en conferencia de prensa que se ilusiona con estar en la final y le gustaría que fuera hondureña.

CONFERENCIA DE PRENSA DE JAVIER LÓPEZ

Triunfo sobre Platense y los goles vinieron desde el banquillo

"Motagua tiene un buen plantel, hay jugadores jóvenes que han tenido sus oportunidades y poco a poco con paciencia, cariño y respeto hacia ellos, hoy ha sido un partido importante para Aaron Barrios, que lleva mucho tiempo en el equipo y estaba pidiendo su oportunidad, en algún momento la tuvo y no la pudo aprovechar, pero hoy hizo un gol importante para el equipo. Y lo mismo de Jeffry Miranda, que llegó, se fue integrando al equipo, tuvo bastante participación, las cosas no le salían como él quería y hoy consiguió también un golazo. De los que muchos que esperamos que anoten, tanto uno como el otro, con Motagua y es felicidad para ellos, es felicidad para sus compañeros porque ven cómo trabajan cada día, es felicidad también para este cuerpo técnico, que este perfil de jugador joven, que llega a un equipo como Motagua y que no es fácil jugar en Motagua y soportar la presión de un equipo como este, hoy de visita han hecho dos goles y desde aquí destacar la participación no solo de ellos dos, de todo el equipo, pero también felicitarlos por el primer gol que anotan con esta playera y espero que sea el primero de muchos".

Ahora se viene Alajuelense, la 'bestia negra' de los clubes hondureños

"Ha sido la bestia negra de toda Centroamérica, porque nadie ha podido batirlo en una eliminatoria en estos últimos tres años y medio. Nosotros queremos estar en la final, se trata de hacer lo nuestro, lo que toca, lo que corresponde. El plantel está bien, es cierto que hoy tuvimos algún jugador que seguramente el jueves tenga 90 minutos de participación, otros que se están poniendo a tope, que no nos acompañaron hoy, porque ya preveíamos un campo pesadísimo, como puede ser Discua o Moya, que nos van a acompañar seguro el jueves. Todos juntos llevamos un mes, un grupo preparándose para este partido y otro grupo que se incorpora ahora después del proceso de selección". Una final hondureña en Copa Centroamericana Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Hemos conseguido el primer gran objetivo del año en Copa Centroamericana, que era entrar a la Champions Cup, meternos en semifinales, lo que con este nuevo formato Motagua nunca había logrado, pero todos tenemos clavado en el corazón y en el cerebro lo que pasó el año anterior, y todos tenemos claro que si en ese contexto estuvimos a punto, en el actual tenemos que sufrir mucho, que van a ser dos grandes partidos, y seguro que si lo hacemos va a haber un representante hondureño en la final, ojalá sean los dos, desde aquí ya lo digo. Siempre digo que cuando traspasamos fronteras no hay rivalidad, estamos ahí juntos y ojalá podamos llegar los dos equipos hondureños a la final, sería el mejor premio para esta liga, es bonito que avanzando a las semifinales, cuatro equipos hondureños el año que viene tengan cupo en la Copa Centroamericana, eso es bueno para todos, para ustedes también, que seguro que les va a tocar acompañar a un equipo hondureño, es bueno para todos, y estamos preparados para ese lindo desafío que implica jugar contra el tricampeón, y siento que este año sí nos va a tocar estar en la final".