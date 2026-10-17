Platense vs Motagua EN VIVO hoy el partido de Liga Nacional Honduras

Puerto Cortés, Honduras.

Platense y Motagua están empatando 0-0 en el estadio Excélsior, en el partido de la décima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en duelo que ambos equipos han rozado el gol.

A los 2 minutos ya avisaba el Tiburón por medio de un disparo de Maynor Arzú que se fue por encima del arco de Luis Ortiz, que poco después se quedó con zurdazo de Edwin Solani Solano.

El Ciclón llegó con peligro a la portería porteña en una jugada de Emilio Izaguirre Jr. y el cabezazo de Rodrigo de Olivera lo desvió Merlin Bonilla al córner en el 11'.

Ambos conjuntos llegan con urgencias muy distintas, pero con la misma obligación de sumar los tres puntos, aunque el equipo escualo necesita ganar como sea para salir de las últimas posiciones.

Para Platense, el partido representa mucho más que un triunfo. El 'Tiburón' arrastra una pesada losa en su propio patio: acumula 9 partidos consecutivos sin poder vencer a Motagua en Puerto Cortés, registrando un saldo adverso de 2 empates y 7 derrotas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El partido está programado para comenzar a las 3:00 PM. Los aficionados que no asistan al recinto porteño podrán seguir todas las acciones en vivo a través de la señal de Deportes TVC.