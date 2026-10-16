'Buba' López fue operado de su grave lesión y se conoce el tiempo que estará de baja

San Pedro Sula, Honduras.

Luis 'Buba' López ya fue operado la mañana de este viernes luego de sufrir una grave lesión durante el clásico entre Olimpia y Real España, disputado anoche en el Estadio Nacional. El guardameta aurinegro tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla tras un fuerte choque que encendió las alarmas en el conjunto sampedrano. El parte médico confirmó que el portero hondureño sufrió una fractura de tibia, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante un periodo estimado de seis meses, dependiendo de su evolución en la rehabilitación.

De esta manera, 'Buba' López se perderá lo que resta del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, una baja sensible para la Máquina en la recta final del campeonato. "Real Club Deportivo España informa que durante el juego vs. Olimpia por la J10, el día 15 de octubre de 2026, el jugador Luis López presentó una fractura diafisaria del tercio distal de la tibia izquierda. Esta mañana fue intervenido quirúrgicamente, se realizó reducción cerrada y osteosíntesis mediante clavo endomedular bloqueado. Continuará bajo supervisión del cuerpo médico para iniciar proceso de rehabilitación", informó el equipo catedrático por medio de un comunicado oficial en sus redes sociales.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥Parte médico: Luis López https://t.co/E8tkJUBCzD — Real Club Deportivo España (@rcdespana) October 16, 2026

La ausencia del guardameta representa un duro golpe para Real España, ya que se trata de su portero titular y uno de los futbolistas importantes de la plantilla. Ante este panorama, Roberto 'Pipo' López tendrá que asumir la responsabilidad de defender la portería durante los próximos compromisos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La lesión se produjo en una acción dividida dentro del área, cuando 'Buba' López salió a buscar el balón para cortar el ataque de Olimpia. El delantero Jorge Benguché también disputó la pelota y en medio del choque aéreo, la rodilla del atacante impactó contra la tibia del guardameta, provocándole la fractura.