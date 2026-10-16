Juan Ignacio Martínez alaba la liga y aclara rumores de Nixon Cruz: "Pueden jugar en España"

Tegucigalpa, Honduras.

Juan Ignacio Martínez destacó el nivel del fútbol hondureño pese a la derrota de Real España ante Olimpia, resultado con el que la Máquina perdió el liderato del Torneo Apertura 2026. El técnico español reconoció la calidad de los futbolistas que compiten en el país y aseguró que varios tienen condiciones para jugar en Europa: "Aquí hay jugadores que pueden jugar en España perfectamente, así que el nivel es muy bueno", expresó. El entrenador también se refirió a Nixon Cruz, quien no pudo participar en el encuentro debido a unas molestias físicas y descartó que su ausencia estuviera relacionada con problemas disciplinarios. Martínez explicó que el futbolista venía de presentar molestias y que volvió a resentirse durante el entrenamiento previo al partido: "Nixon Cruz siempre ha tenido un comportamiento normal y bueno en ese aspecto", aclaró el técnico. Al ser consultado por el futuro de Nixon Cruz y Roberto Osorto, dos de las jóvenes promesas de Real España, JIM evitó profundizar en sus posibilidades de salir al extranjero, aunque dejó claro que confía en su potencial y considera que pueden seguir creciendo bajo su dirección. "Si me siguen en mi camino, los voy a hacer mejores jugadores", afirmó el técnico español. En particular, sobre Nixon, insistió en que debe trabajar en el aspecto físico para superar las molestias que le provocan los partidos: "Es un buen jugador, tiene condiciones y puede mejorar".

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE JIM --

¿Cómo analiza el juego del rival y a qué atribuye que la victoria se la lleve Olimpia? Sabíamos perfectamente sus características y lo que podía suceder. Pero, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es felicitarlos. Han ganado el partido y merecen nuestro reconocimiento. Es verdad que en el transcurso de los 90 minutos pasan muchas cosas. Ellos han tenido un par de ocasiones claras. Nosotros, durante el partido, aunque hemos estado un poco volcados al ataque, no hemos estado todo lo acertados que quisiéramos. Hemos tenido nuestras opciones para mantenernos dentro del partido, sobre todo al final. Es una pena. Vuelvo a repetir: felicidades a Olimpia. Sabemos que es un gran equipo, por lo que he comentado, y también sabemos perfectamente que veníamos a disputarle el encuentro. Hubo momentos en los que nosotros fuimos superiores, pero en otros nos costó más porque el rival también tiene mucho potencial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Le parece justo el resultado? Lo vimos viviendo intensamente su primer clásico en el fútbol hondureño. ¿Qué le parece nuestro fútbol, teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva aquí? Aquí hay jugadores que pueden jugar en España perfectamente, así que el nivel es muy bueno. La semana pasada, incluso, el Estrella Roja, que es un equipo de media tabla, también demostró que hay muy buenos jugadores. Es decir, no se puede menospreciar. Hay que conocer las ligas. Cuando estás en Europa, muchas veces desconoces el potencial de la liga de ustedes. En ese aspecto, no me ha sorprendido; todo lo contrario. Sobre si el resultado fue justo, tengo que ser sincero: me habría gustado no perder. Hemos mantenido la distancia con ellos y hemos tenido nuestras oportunidades. Pero también hay que ser honestos: ellos tuvieron sus opciones. Le consulto por Nixon Cruz, un futbolista que quizás ha marcado diferencias por su talento. ¿Cuáles son sus condiciones y por qué no estuvo hoy? Se ha hablado mucho de un tema de disciplina. Usted recién llega al equipo y queremos conocer su concepto. Sí, me preguntaron mucho por él a mi llegada. Nixon Cruz siempre ha tenido un comportamiento normal y bueno en ese aspecto. Ustedes saben que él también iba a venir. Yo acababa de llegar después del partido contra Motagua, que ganamos 1-0 y el muchacho venía de estar con la Selección. Tuvo algunas molestias y ayer, justamente en el entrenamiento, volvió a resentirse. También veníamos con Sayago, que al final jugó con unas décimas de fiebre. El propio Osorto estaba entre los jugadores que teníamos con algunas dificultades. Es decir, teníamos una serie de futbolistas con problemas físicos. Pero había que arriesgar. Estábamos ante un rival contra el que nos jugábamos el liderato y había que tomar decisiones. En ese aspecto, hoy la moneda salió cruz y no cara.