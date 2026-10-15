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El héroe inesperado de Olimpia, mala noticia en Real España y novia de futbolista cautiva

Lesión de gravedad en el Clásico y celebración del Olimpia contra el Real España.

El héroe inesperado de Olimpia, mala noticia en Real España y novia de futbolista cautiva
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En imágenes el Clásico que el Olimpia ganó 2-1 contra Real España por la décima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: Estalín Irías
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El 11 titular del Olimpia posando previo al partido contra Real España. Emanuel Hernández tuvo un lindo gesto con su compañero Emanuel Cuello luciendo su camiseta.
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Así posaron los 11 titulares del Real España antes de enfrentar al Olimpia en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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El argentino Imanol Enríquez llegando al estadio Nacional para ver el Clásico del fútbol hondureño. El delantero fue baja por lesión.
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Esta linda chica es la pareja del delantero argentino Imanol Enríquez, quien fue baja en el Clásico contra el Real España.
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La guapa novia de Imanol Enríquez cautivó en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.
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El Clásico fue vibrante en el estadio Nacional Chelato Uclés y acabó con el Olimpia como victorioso.
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Devron García le comete una falta al delantero Kilmar Peña ante la mirada del árbitro Saíd Martínez.
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Edwin Rodríguez, que sigue usando su máscara protectora, le puso las cosas difíciles a la defensa del Olimpia.
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La polémica del Clásico: Jorge Benguché buscaba el gol y tuvo esta acción con Luis 'Buba' López en la que los olimpistas pedían penal.
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El portero del Real España, Luis 'Buba' López, no pudo seguir en el partido y tuvo que salir en camilla. Se fue directo a un hospital para realizarse exámenes.
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Luis 'Buba' López habría sufrido una fractura de tibia luego de protagonizar ese fuerte choque con el delantero Jorge Benguché.
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Nicolás Dibble fue el protagonista de la noche en Tegucigalpa. Puso a ganar al Olimpia en el primer tiempo y así celebró.
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El delantero uruguayo hasta se tiró un bailecito en la celebración de su primer gol contra el Real España.
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Nicolás Dibble se estrenó en la Liga Nacional de Honduras hasta esta décima jornada del Torneo Apertura 2026.
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Eddie Hernández marcó de penal el gol del empate del Real España 1-1 contra el Olimpia en el Nacional.
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Real España no le puso las cosas fáciles al Olimpia y Eddie Hernández marcó el empate 1-1.
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Sin embargo, Nicolás Dibble volvió a aparecer y marcó un golazo para su doblete y la victoria del Olimpia contra el Real España.
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Nicolás Dibble salió corriendo para celebrar con sus compañeros que lo esperaban a la orilla del campo.
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La locura se apoderó de los olimpistas con el golazo de Nicolás Dibble que dio el triunfo contra el Real España.
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Euforia y júbilo de los jugadores del Olimpia tras el golazo de Nicolás Dibble que dio el triunfo contra el Real España.
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Nicolás Dibble fue el héroe inesperado del Olimpia para vencer al Real España y subirse al primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Nacional.
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