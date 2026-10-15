El héroe inesperado de Olimpia, mala noticia en Real España y novia de futbolista cautiva

En imágenes el Clásico que el Olimpia ganó 2-1 contra Real España por la décima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
El 11 titular del Olimpia posando previo al partido contra Real España. Emanuel Hernández tuvo un lindo gesto con su compañero Emanuel Cuello luciendo su camiseta.
Así posaron los 11 titulares del Real España antes de enfrentar al Olimpia en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
El argentino Imanol Enríquez llegando al estadio Nacional para ver el Clásico del fútbol hondureño. El delantero fue baja por lesión.
Esta linda chica es la pareja del delantero argentino Imanol Enríquez, quien fue baja en el Clásico contra el Real España.
La guapa novia de Imanol Enríquez cautivó en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.
El Clásico fue vibrante en el estadio Nacional Chelato Uclés y acabó con el Olimpia como victorioso.
Devron García le comete una falta al delantero Kilmar Peña ante la mirada del árbitro Saíd Martínez.
Edwin Rodríguez, que sigue usando su máscara protectora, le puso las cosas difíciles a la defensa del Olimpia.
La polémica del Clásico: Jorge Benguché buscaba el gol y tuvo esta acción con Luis 'Buba' López en la que los olimpistas pedían penal.
El portero del Real España, Luis 'Buba' López, no pudo seguir en el partido y tuvo que salir en camilla. Se fue directo a un hospital para realizarse exámenes.
Luis 'Buba' López habría sufrido una fractura de tibia luego de protagonizar ese fuerte choque con el delantero Jorge Benguché.
Nicolás Dibble fue el protagonista de la noche en Tegucigalpa. Puso a ganar al Olimpia en el primer tiempo y así celebró.
El delantero uruguayo hasta se tiró un bailecito en la celebración de su primer gol contra el Real España.
Nicolás Dibble se estrenó en la Liga Nacional de Honduras hasta esta décima jornada del Torneo Apertura 2026.
Eddie Hernández marcó de penal el gol del empate del Real España 1-1 contra el Olimpia en el Nacional.
Real España no le puso las cosas fáciles al Olimpia y Eddie Hernández marcó el empate 1-1.
Sin embargo, Nicolás Dibble volvió a aparecer y marcó un golazo para su doblete y la victoria del Olimpia contra el Real España.
Nicolás Dibble salió corriendo para celebrar con sus compañeros que lo esperaban a la orilla del campo.
La locura se apoderó de los olimpistas con el golazo de Nicolás Dibble que dio el triunfo contra el Real España.
Euforia y júbilo de los jugadores del Olimpia tras el golazo de Nicolás Dibble que dio el triunfo contra el Real España.
Nicolás Dibble fue el héroe inesperado del Olimpia para vencer al Real España y subirse al primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Nacional.