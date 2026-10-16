Rafael Villeda revela detalles sobre futuro de Espinel y ¿le gustaría final hondureña en Copa Centroamericana?

Tegucigalpa, Honduras.

Villeda aseguró que el ser presidente del Olimpia le genera estrés y que si don José Rafael Ferrari estuviera vivo le dijera que está haciendo un buen trabajo bajo su gestión en la que ha ganado 10 títulos. "Lo estás haciendo bien, muchacho", dijo imitando su voz.

El mandamás de los melenudos se pronunció sobre el futuro del entrenador uruguayo Eduardo Espinel y espera que continúe en el equipo, también habló de la situación contractual de Yustin Arboleda y descartó que Olimpia pensara en fichar a Anthony 'Choco' Lozano , quien estuvo entrenando en el Centro de Alto Rendimiento junto al grupo de futbolista.

Rafael Villeda , presidente del Olimpia , repasó la actualidad del club merengue en los micrófonos de Diario La Prensa, festejando el triunfo conseguido en el Clásico contra el Real España y el apoderarse del liderato del Torneo Apertura 2026, sin olvidar el sueño de conquistar la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Además, el máximo dirigente del León le preguntaron si le gustaría tener una final hondureña en la Copa Centroamericana y no dudó en responder que "por el fútbol hondureño a mí me encantaría que fuera Olimpia-Motagua . Yo creo que sería lo ideal". Añade que espera contar con el apoyo del olimpismo en el duelo de vuelta de las semifinales frente al Cartaginés de Costa Rica.

Sí, claro. Por el momento, la verdad es que estamos contentos y viendo que la planificación, especialmente la que hizo el profesor al armar el equipo y definir qué jugadores se incorporaban y cuáles ya no continuaban en el club, definitivamente está dando resultados hasta el momento. Se logró el primer título en disputa, que fue la Supercopa, y se va por buen camino en estos dos torneos. Lógicamente, lo más importante será al final, cuando esperamos poder lograr los títulos.

Como usted lo dijo, están en las semifinales de la Copa Centroamericana y ahora son líderes del torneo local. ¿Están cumpliendo las expectativas que se habían trazado al inicio de esta temporada?

La verdad es que estoy contento, obviamente, porque se lograron los tres puntos. Creo que es importante el hecho de poder lograr el primer lugar en esta décima jornada. También es algo importante porque, si bien estamos todavía más o menos por la mitad del torneo, estamos jugando paralelamente la Copa Centroamericana y disputando las semifinales. Así que la verdad es que estamos contentos. Creo que el profesor ha hecho un gran trabajo rotando y moviendo las piezas a lo largo de este torneo. Ha dado muchas oportunidades a jugadores jóvenes que también le han respondido y la verdad es que estamos contentos. Yo creo que han sido unos buenos meses de rendimiento del equipo y esperamos que puedan continuar de esa manera y lograr los objetivos que tenemos, que son obviamente conquistar los campeonatos en los que estamos participando.

Presidente, ¿con qué sensaciones se va después de este triunfo de Olimpia ante Real España en un partido tan importante como este?

Al inicio de la temporada, cuando se consultaba a los aficionados, había dudas de que el equipo pudiera andar bien por la falta de fichajes de peso. ¿Usted tuvo esas dudas o estaba convencido de que el equipo iba a funcionar bien?

Yo confío mucho en nuestro cuerpo técnico, en la planificación, en el trabajo que ellos hacen, en el trabajo que hacemos como directiva y, fundamentalmente, también confío mucho en nuestros jugadores. Sé que tienen la capacidad para estar peleando campeonatos, como lo están haciendo, y la verdad es que yo no tenía dudas. Siempre pensé que el trabajo y las decisiones del cuerpo técnico eran las mejores y lo están demostrando con hechos. Hoy tuvimos un muy buen partido de (Nicolás) Dibble, que también fue un refuerzo que seleccionó el profesor porque lo conocía, porque lo tuvo anteriormente y conoce su capacidad, sus fortalezas y sus debilidades. Está aprovechando sus fortalezas. Así que yo creo que la gente también tiene que confiar en las decisiones que se toman a nivel de junta directiva, cuerpo técnico y jugadores, y apoyarnos. Creo que la gente siempre tiene que estar con el equipo en las buenas y en las malas. Ese es el verdadero aficionado de un equipo. La verdad es que, hasta el momento, la afición ha retomado esa confianza en el club y agradecemos su apoyo. Creo que hoy era un partido para mucha más gente, considerando que estaba en disputa el primer lugar y que era un clásico Olimpia-Real España. Pero esperamos que en el partido de vuelta contra Cartaginés nos puedan acompañar y llenar el Estadio Nacional para que sea una fiesta y podamos lograr el objetivo, que es clasificar a la final.

Tengo entendido que el contrato del profesor Eduardo Espinel termina en diciembre, al final de este año. ¿Seguirá el técnico o dependerá de cómo se desarrolle el camino hasta el cierre de 2026?

Estamos en conversaciones y son situaciones que se van a definir en su momento, pero esperamos poder continuar. La verdad es que creo que ha demostrado que tiene la capacidad para estar en Olimpia, los resultados lo han acompañado y, en lo personal, a mí me gustaría que él pudiera seguir.

Yustin Arboleda dijo hace un tiempo que este podría ser su último torneo en Olimpia. ¿Está en la misma situación que el profesor Espinel o ya han conversado con él sobre si este será su último torneo?

La verdad es que, al igual que Yustin, también hay otros jugadores que finalizan contrato en diciembre. Tomaremos y analizaremos bien la situación en el momento indicado. Creo que Yustin ha sido un jugador sumamente importante para el equipo. Ha estado retomando su nivel en este torneo, anotando muchos goles, apoyando y aportando mucho al equipo. Así que la verdad es que no es una decisión que se vaya a tomar en este momento, pero sí trataremos de conversar con él y con el cuerpo técnico para tomar la mejor decisión posible en el caso de varios de estos muchachos que terminan sus contratos en diciembre.

Presidente, no le voy a preguntar cifras, pero ¿el presupuesto del equipo bajó respecto al del torneo pasado o se mantiene más o menos igual?

Está parecido. Sí bajó un poco tal vez, pero no mucho, porque hubo otros aumentos. Entonces, la verdad es que está parecido al del torneo anterior.

¿Qué le genera Olimpia a usted? ¿Le produce estrés o ilusión? ¿Cómo vive esa pasión por el club?

Obviamente, es algo importante en la vida de uno, pero sabemos que es fútbol, que es un deporte y que no siempre le va a ir bien a uno. Hay que estar consciente de eso.

¿Hay estrés?

Claro, en su momento hay estrés, pero tratamos de controlarlo para que no se convierta en algo dañino para la salud. Sabemos, reitero, que el fútbol o el deporte en sí es algo en lo que se puede ganar, perder o empatar. Puede ser que haya campeonatos que se ganen y otros que no, porque no hay ningún equipo en el mundo que gane todo. Así que uno tiene que estar consciente de eso. Obviamente, existen las preocupaciones y el deseo de salir siempre adelante, pero también hay que ser consciente de que no siempre se va a poder. A uno le queda tratar de hacer lo mejor posible y tomar las mejores decisiones, equivocarse lo menos posible para que los resultados se puedan dar.

Desde que usted asumió la presidencia, ¿Olimpia le ha dado más alegrías que tristezas?

Bueno, sí. Gracias a Dios hemos tenido muy buenos resultados en el campeonato nacional. Desde que asumimos la presidencia del club hemos ganado 10 campeonatos, de 14 creo que son, desde que asumí. La verdad es que nos sentimos contentos en ese sentido porque se han tenido bastante buenos resultados. A nivel internacional, lógicamente, solo hemos podido ganar un campeonato centroamericano, aunque tuvimos una muy buena participación. Recuerdo, obviamente, lo que ocurrió en 2020 en la Concachampions, cuando se logró llegar hasta las semifinales. Desde esa vez, ningún equipo centroamericano ha podido llegar a esa instancia. Pero todavía falta mucho por recorrer y esperamos que puedan continuar algunos resultados positivos y conquistar los que todavía no se han dado.

Si don Rafa estuviera con vida y revisara su gestión, ¿Cómo cree que la valoraría? ¿Qué le diría?

Vas bien, muchacho. Bueno, sí, porque vamos ganando bastantes campeonatos. Se han obtenido dos tetracampeonatos y la verdad es que creo que estaría contento. Estoy seguro de que desde el cielo está contento con los resultados que está obteniendo el equipo.

¿Le diría que todavía está pendiente el torneo internacional?

Bueno, obviamente sí, pero por lo menos se ganó en 2022 esa Copa Centroamericana. Esperamos que puedan seguir llegando más torneos internacionales, porque sé que ese también es el deseo más grande de nuestra afición.

La Copa Centroamericana está entrando en su etapa decisiva. ¿Cómo ve ese cierre? ¿Le ilusiona el título? ¿Lo ve cerca o lejos?

Bueno, la verdad es que no es fácil. Creo que Cartaginés está en segundo lugar en el fútbol de Costa Rica y no va a ser fácil enfrentar esos partidos contra ellos. Pero, por lo menos, estamos en semifinales, a un paso de una gran final y de poder disputar esa copa. La verdad es que sí nos ilusiona mucho. Los jugadores también están muy motivados, lógicamente, al igual que el cuerpo técnico. Esperamos que las cosas se puedan ir dando. El próximo lunes parte el equipo para Costa Rica para enfrentar el miércoles el partido de ida. Esperamos poder traer un resultado positivo y, como dije anteriormente, que en el partido de vuelta tengamos este Estadio Nacional a reventar, con esa afición olimpista haciendo una verdadera fiesta blanca y apoyando a los muchachos hasta lograr el pase a la gran final.

¿Es una ventaja cerrar la serie en casa, con su gente?

Sí, yo diría que sí. Yo prefiero eso. Creo que en este torneo es importante poder terminar de local estas llaves. Esperamos, como dije, sacar un buen resultado en Cartago y que en el partido de vuelta tengamos este estadio a reventar para que los muchachos se motiven aún más y podamos lograr la clasificación a la gran final.

Vamos a plantear un escenario hipotético: si Olimpia clasifica a la final, ¿contra quién le gustaría jugar? ¿Contra Alajuelense, en un clásico centroamericano, o contra Motagua?

No, pues por el fútbol hondureño a mí me encantaría que fuera Olimpia-Motagua. Yo creo que sería lo ideal. Reitero, por el fútbol hondureño sería un éxito para los dos equipos hondureños llegar a la final. Ayudaría, creo yo, a levantar el sentimiento en relación con el fútbol hondureño en estos momentos difíciles. Así que creo que sería lo ideal, pero, como usted bien lo dijo, hay que ir paso a paso. Primero tenemos que tratar de lograr esa clasificación y, de ahí, el que venga. Reitero que, por el fútbol hondureño, sí nos gustaría que fuera una final entre dos equipos hondureños.

El 'Choco' Lozano estuvo entrenando con el equipo. Él mismo dijo que Olimpia es su casa. ¿Hubo una posibilidad real de que se quedara en el club y siguiera los pasos de Andy Najar, que llegó y retomó su nivel antes de volver al extranjero?

No, no. La verdad es que no. Hay una muy buena relación, como usted también bien dice, pero él solicitó si había posibilidades de entrenar porque quería sentir de nuevo lo que es trabajar en grupo. Él había estado haciendo trabajos individuales. Obviamente, el profesor es el encargado de tomar la decisión final, porque es quien dirige todos los entrenamientos. Él estuvo completamente de acuerdo y, obviamente, se le dio esa posibilidad. Ojalá que pueda recuperar su nivel después de esa lesión. Entiendo que va a comenzar a entrenar con el equipo de Los Ángeles, de la MLS. Esperamos que pueda jugar el próximo año en la MLS y que, eventualmente, también pueda servir para la Selección.