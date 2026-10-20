  1. Inicio
  2. · Deportes

Alex López deja a todos boquiabiertos con golazo divino en Costa Rica

El catracho volvió a demostrar toda su calidad en el fútbol de Costa Rica al marcar un espectacular gol de vaselina que hizo vibrar a los aficionados del Sporting San José.

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 10:03 -
  • Kevyn Oseguera
San José, Costa Rica.

El mediocampista hondureño Alex López firmó la noche del lunes una genialidad en la jornada costarricense al anotar un espectacular gol de vaselina con la camiseta del Sporting San José.

En un partido vibrante y cargado de emociones frente al Inter de San Carlos, el catracho demostró su gran categoría al definir de primera intención y desde un ángulo sumamente complicado. Pese al golazo del catracho, el compromiso finalizó con un entretenido empate 3-3.

Con esta anotación, López llega a tres goles en ocho partidos disputados durante la presente campaña con el Sporting FC. El volante catracho atraviesa por un gran momento de forma y se ha consolidado como una pieza inamovible en los esquemas tácticos del director técnico Andrés Carevic, partiendo siempre como titular y siendo el cerebro de la escuadra albinegra.

Villeda responde a la incomodidad de Espinel y señala futuro del DT en Olimpia

El conjunto de Sporting se ha convertido en una de las mayores sorpresas del torneo, afianzándose en la tercera casilla de la tabla de posiciones tras disputar 12 fechas. La escuadra costarricense suma 21 unidades y mantiene un ritmo sólido, manteniéndose muy cerca de los puestos de honor del campeonato local.

El éxito del club no solo pasa por la figura de Alex López, sino también por el valioso aporte de la legión hondureña. El equipo cuenta entre sus filas con los catrachos Carlos Pineda y José Mario Pinto, quienes junto a López han sido fundamentales para mantener al club peleando en lo más alto de la clasificación general.

Actualmente, el Sporting solo es superado en la tabla por el Deportivo Saprissa y el Cartaginés, planteles que comparten el liderato de la competencia con 24 puntos cada uno. La gran campaña de los dirigidos por Carevic refleja el excelente trabajo colectivo y la efectividad que han mostrado a lo largo del certamen.

Real España y Olimpia son castigados por la Comisión de Disciplina

Esta destacada actuación de Sporting desplaza al cuarto lugar a la Liga Deportiva Alajuelense, equipo que marcha con 19 unidades previo a su compromiso frente a Motagua por la Copa Centroamericana. Con este resultado, Alex López y la legión catracha reafirman su impacto positivo y siguen siendo grandes protagonistas en el fútbol costarricense.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Kevyn Oseguera

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias