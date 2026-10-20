Alex López deja a todos boquiabiertos con golazo divino en Costa Rica

San José, Costa Rica.

El mediocampista hondureño Alex López firmó la noche del lunes una genialidad en la jornada costarricense al anotar un espectacular gol de vaselina con la camiseta del Sporting San José.

En un partido vibrante y cargado de emociones frente al Inter de San Carlos, el catracho demostró su gran categoría al definir de primera intención y desde un ángulo sumamente complicado. Pese al golazo del catracho, el compromiso finalizó con un entretenido empate 3-3.

Con esta anotación, López llega a tres goles en ocho partidos disputados durante la presente campaña con el Sporting FC. El volante catracho atraviesa por un gran momento de forma y se ha consolidado como una pieza inamovible en los esquemas tácticos del director técnico Andrés Carevic, partiendo siempre como titular y siendo el cerebro de la escuadra albinegra.