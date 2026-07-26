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José Mario Pinto debutó con Sporting FC ante Alajuelense en Costa Rica

El exjugador del Olimpia ya disputó su primer partido oficial con el Sporting FC ante Costa Rica.

José Mario Pinto debutó con Sporting FC ante Alajuelense en Costa Rica

José Mario Pinto jugó su primer partido oficial con el Sporting FC de Costa Rica.

 FOTO: Sporting FC
San José, Costa Rica.

El campeonato Apertura de la primera división de Costa Rica se puso en marcha y los equipos de Sporting FC y Liga Deportiva Alajuelense empataron la noche de este sábado 1-1 en el Estadio Puente Piedra de Grecia.

En este duelo en el que los hondureños José Mario Pinto y Alex López saltaron al terreno de juego siendo titulares con su club. López enfrentando a su ex equipo.

Los de casa se adelantaron por medio del paraguayo Renzo Carballo 29 minutos del partido y así mantuvieron el marcador, pero al final nos lo supieron retener.

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La escuadra manuda estuvo a punto de igualar el partido desde el punto penal, Ronaldo Cisneros fue el encargado de cobrar el tiro desde los once pasos, pero Leonel Moreira evitó el empate rojinegro.

Al momento de esta acción se quiso entrar en dudo, pero el ex árbitro y ahora analista Henry Bejarano explicó: “Es falta dentro del área porque sujetan al jugador número 34 de Alajuelense. No entiendo cómo recurren al VAR si la falta está ahí, no hay nada que discutir”.

Pinto fue titular en el partido ante Alajuelense en Costa Rica.

Pinto fue titular en el partido ante Alajuelense en Costa Rica.

 (FOTO: Sporting FC)

Cuando todo apuntaba que el equipo de Alex López, José Mario Pinto y Carlos Pineda se llevaba la victoria, Alajuelense emparejó las cifras con un golazo de Kenyel Michel a los 86 minutos.

ALINEACIONES

Sporting FC: 23-Leonel Moreira, 5-Ariel Soto, 26-Giancarlo González, 20-Ryan Bolaños, 2-Yostin Salinas, 22-Youstin Delfín Salas, 7-José Pinto, 10-Alexander López, 19-Josimar Méndez, 21-Marco Ureña, 11-Renzo Carballo.

Alajuelense: 23-Washington Ortega, 21-Yeison Molina, 13-Alexis Gamboa, 42-John Paul Ruiz, 24-Aarón Salazar, 14-Roan Wilson, 17-Daniel Chacón, 10-Juan Pablo Añor, 7-Anthony Hernández, 33-Jeison Lucumí, 18-Ronaldo.

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Redacción La Prensa
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