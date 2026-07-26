José Mario Pinto debutó con Sporting FC ante Alajuelense en Costa Rica

San José, Costa Rica.

El campeonato Apertura de la primera división de Costa Rica se puso en marcha y los equipos de Sporting FC y Liga Deportiva Alajuelense empataron la noche de este sábado 1-1 en el Estadio Puente Piedra de Grecia.

En este duelo en el que los hondureños José Mario Pinto y Alex López saltaron al terreno de juego siendo titulares con su club. López enfrentando a su ex equipo.

Los de casa se adelantaron por medio del paraguayo Renzo Carballo 29 minutos del partido y así mantuvieron el marcador, pero al final nos lo supieron retener.