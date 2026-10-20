Cervecería Hondureña promueve el brindis por la moderación junto a comercios y aliados estratégicos

Tegucigalpa, Honduras.

En el marco del Día Mundial del Consumo Responsable, Cervecería Hondureña desarrolló una jornada de actividades y visitas a diferentes negocios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, promoviendo hábitos de consumo y comercialización responsable de la cerveza, reconocida como la bebida de moderación.

Bajo el lema “Brindemos por la moderación”, la compañía desarrolló una serie de iniciativas orientadas a fortalecer la conciencia sobre la importancia de disfrutar responsablemente de sus marcas, resaltando la característica distintiva de la cerveza como la categoría de moderación. Como parte de esta actividad, colaboradores de Cervecería Hondureña, junto a representantes del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), realizaron visitas a establecimientos comerciales, donde compartieron mensajes educativos sobre consumo responsable y buenas prácticas de comercialización.

Durante las visitas, también se reforzó la importancia de ejercer una venta responsable solo a personas mayores de 18 años, promoviendo la responsabilidad comercial de los negocios en la no venta a menores de edad. "En Cervecería Hondureña creemos que disfrutar y actuar responsablemente van de la mano. Por ello, continuamos impulsando iniciativas que promueven la moderación y las alianzas con organizaciones como el IHADFA, con quienes compartimos el compromiso de fomentar una comercialización y consumo responsable", expresó Karla Ávila, directora de Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La ejecutiva destacó que la cerveza continúa consolidándose como la bebida de moderación, gracias a su versatilidad y a un portafolio cada vez más amplio que incluye opciones con bajo contenido alcohólico y alternativas cero alcohol, permitiendo a los consumidores elegir la opción que mejor se adapte a cada ocasión.