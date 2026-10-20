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Cervecería Hondureña promueve el brindis por la moderación junto a comercios y aliados estratégicos

En el marco del Día Mundial del Consumo Responsable, Cervecería Hondureña visitó negocios de Tegucigalpa y San Pedro Sula para promover la moderación, el consumo responsable y las buenas prácticas de comercialización de cerveza.

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 10:30 -
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Cervecería Hondureña promueve el brindis por la moderación junto a comercios y aliados estratégicos

Las actividades incluyeron mensajes educativos dirigidos a comerciantes y consumidores sobre la importancia de tomar decisiones informadas y mantener hábitos de consumo responsable.

 Fotos: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

En el marco del Día Mundial del Consumo Responsable, Cervecería Hondureña desarrolló una jornada de actividades y visitas a diferentes negocios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, promoviendo hábitos de consumo y comercialización responsable de la cerveza, reconocida como la bebida de moderación.

Representantes de Cervecería Hondureña e IHADFA compartieron mensajes educativos durante las visitas a establecimientos comerciales.

Representantes de Cervecería Hondureña e IHADFA compartieron mensajes educativos durante las visitas a establecimientos comerciales.

Bajo el lema Brindemos por la moderación, la compañía desarrolló una serie de iniciativas orientadas a fortalecer la conciencia sobre la importancia de disfrutar responsablemente de sus marcas, resaltando la característica distintiva de la cerveza como la categoría de moderación.

Como parte de esta actividad, colaboradores de Cervecería Hondureña, junto a representantes del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), realizaron visitas a establecimientos comerciales, donde compartieron mensajes educativos sobre consumo responsable y buenas prácticas de comercialización.

Cervecería Hondureña promueve iniciativas orientadas a fomentar el consumo responsable y la moderación.

Cervecería Hondureña promueve iniciativas orientadas a fomentar el consumo responsable y la moderación.

Durante las visitas, también se reforzó la importancia de ejercer una venta responsable solo a personas mayores de 18 años, promoviendo la responsabilidad comercial de los negocios en la no venta a menores de edad.

"En Cervecería Hondureña creemos que disfrutar y actuar responsablemente van de la mano. Por ello, continuamos impulsando iniciativas que promueven la moderación y las alianzas con organizaciones como el IHADFA, con quienes compartimos el compromiso de fomentar una comercialización y consumo responsable", expresó Karla Ávila, directora de Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña.

La jornada incluyó acciones de sensibilización dirigidas a comerciantes de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La jornada incluyó acciones de sensibilización dirigidas a comerciantes de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La ejecutiva destacó que la cerveza continúa consolidándose como la bebida de moderación, gracias a su versatilidad y a un portafolio cada vez más amplio que incluye opciones con bajo contenido alcohólico y alternativas cero alcohol, permitiendo a los consumidores elegir la opción que mejor se adapte a cada ocasión.

Los comercios participantes conocieron recomendaciones para fortalecer las buenas prácticas de comercialización.

Los comercios participantes conocieron recomendaciones para fortalecer las buenas prácticas de comercialización.

El Día Mundial del Consumo Responsable representa una oportunidad para seguir construyendo conciencia sobre la importancia de tomar decisiones informadas y responsables.
Con estas acciones, Cervecería Hondureña refuerza su liderazgo como una compañía comprometida con la promoción del consumo inteligente, invitando a todos sus consumidores a elegir y disfrutar con moderación, porque moderación es cerveza.

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