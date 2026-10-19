Supermercados Colonial continúa celebrando sus 25 años sorteando un vehículo nuevo

San Pedro Sula.

En un ambiente lleno de entusiasmo, Supermercados Colonial celebró un cuarto de siglo de trayectoria y preferencia en la ciudad de San Pedro Sula. La gran rifa de la campaña “TUS PUNTOS TE LLEVAN AL VOLANTE” marcó el punto cumbre de esta celebración especial, diseñada para devolver a sus clientes un poco del apoyo brindado a lo largo de 25 años de continuo crecimiento y servicio a la comunidad. El acontecimiento tuvo lugar en la sucursal número 1 de Supermercados Colonial, ubicada en la Avenida Circunvalación. Durante la jornada, ejecutivos de la empresa, representantes de marcas patrocinadoras, medios de comunicación y clientes se dieron cita para presenciar el evento, el cual contó además con la valiosa certificación de un notario público para garantizar la transparencia del proceso.

Para llevar a cabo la elección de la persona afortunada, se reunieron las tómbolas procedentes de las cuatro sucursales de la cadena. Tras la extracción del boleto ganador ante la mirada atenta de los asistentes, se anunció formalmente a doña María Alejandra Rivera como la galardonada del codiciado premio principal: un automóvil Jetour Dashing totalmente equipado con todos los extras. La exitosa campaña promocional estuvo disponible para todos sus compradores desde el 31 de julio hasta el 17 de octubre de 2026. Durante este periodo, la dinámica de participación permitió a los clientes frecuentes canjear un boleto físico para el sorteo por cada 450 Puntos Colonial acumulados por sus compras habituales en el establecimiento.