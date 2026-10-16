UTH otorga el prestigioso Doctorado Honoris Causa a Juan Bendeck por su invaluable legado a Honduras

San Pedro Sula.

En una solemne ceremonia que marca un hito en la academia hondureña, la UTH invistió a Juan Antonio Bendeck con el título de Doctor Honoris Causa. Este galardón, el honor más alto que confiere la casa de estudios, se ha entregado en un total de dos únicas ocasiones, lo que subraya la magnitud de los méritos del homenajeado. La distinción sirve como un merecido tributo a sus innumerables aportes en diversos sectores y a una visión transformadora que ha dejado una huella imborrable en el desarrollo y la identidad del país. El magno evento reunió al pleno del claustro doctoral de la universidad, destacados académicos, prominentes empresarios y diversos líderes locales. Especial mención merecieron los alcaldes de múltiples municipios, quienes se hicieron presentes para respaldar y agradecer a un hombre cuyas iniciativas han revitalizado el turismo y la economía de sus comunidades. Para ellos, Bendeck no solo es un visionario incansable, sino el gran pionero que ha sabido mostrar al mundo el verdadero potencial, la tradición y el encanto de los pueblos hondureños.

El evento fue engalanado por la presencia de importantes personalidades del ámbito público y empresarial, quienes acompañaron al galardonado en este momento cúspide. En la mesa principal destacó la figura de don Roger Valladares, presidente de la UTH, mientras entre el público se encontraban invitados de alto perfil como Andrés Martínez, ministro de Turismo, y Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula. La convergencia de estos líderes evidenció el respeto absoluto y la admiración unánime que la prolífica trayectoria de Bendeck inspira en todos los estratos de la sociedad hondureña. Durante su emotivo discurso de aceptación, el ahora Doctor Bendeck conmovió profundamente a los presentes al hablar con genuina pasión sobre su inmenso amor por Honduras y las maravillas que esta tierra ofrece. Con la calidez humana que siempre le ha caracterizado, hizo un repaso por los tesoros culturales del país y reafirmó, ante los sonoros aplausos del auditorio, su compromiso inquebrantable de seguir trabajando sin descanso para destacar la grandeza y la belleza inagotable de su amada nación.

Un millón de imágenes y una visión para unir a un país

Nacido en Belén, Palestina, Juan Antonio Bendeck llegó a Honduras en 1967, aún siendo un adolescente, para establecerse en El Progreso. En esta ciudad encontró no solo su hogar, sino también el escenario ideal para desarrollar una fructífera carrera como empresario, servidor público, filántropo, fotógrafo y promotor cultural. Desde sus primeras incursiones empresariales con la maderera y ferretería La Sirena, Bendeck demostró una tenacidad y capacidad de emprendimiento que lo llevarían a participar activamente en diversos sectores, desde la industria y las finanzas hasta el turismo y las comunicaciones. Su liderazgo lo posicionó al frente de importantes instituciones, presidiendo la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras, y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), organismo que en 2023 lo reconoció como “Empresario de la Libre Empresa”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Más allá del éxito empresarial, la vocación de servicio de Bendeck lo impulsó a ocupar cargos de gran relevancia pública. Se desempeñó como Presidente y Comisionado Nacional de COPECO, y como Gerente General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de formar parte del directorio del Banco Central de Honduras. Su compromiso con la comunidad se reflejó también en su activa participación social: fundó el Club Rotario de su ciudad, fue socio fundador de la Cámara Junior (de la cual es Senador desde 2001), y coordinó durante años la Fundación Teletón en El Progreso. Su labor filantrópica incluyó, además, la promoción de caravanas médicas cristianas en el país, demostrando un profundo agradecimiento hacia la tierra que lo acogió.