Flick dice lo que muchos piensan del PSG y la excusa que puso tras la derrota del Barcelona

París, Francia.

El entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, aseguró que a su equipo le faltó algo de frescura en el duelo de la UEFA Champions League en el que este martes perdió por 4-2 contra el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. "Ha sido un partido fantástico. Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros. Hemos perdido este partido pero hemos aprendido mucho de él. Ellos tienen mucha calidad en transición".

"No quiero que parezca una excusa, pero los errores llegan porque a veces no estás fresco. Lo que ha hecho el equipo estos últimos quince días es increíble, pero ha costado mucha energía, con y sin balón", afirmó el técnico, quien dijo que también se vieron afectados por el incidente de vuelo del pasado sábado, cuando se vieron obligados a quedarse a dormir en Sevilla por el temporal: "No es la mejor recuperación", se excusó. "Eso puede explicar por qué no estuvimos a nuestro máximo nivel", aseguró el técnico, que indicó que pese a todo vio cosas positivas en el equipo y aseguró que "hay que analizar lo que pasó para corregir errores".

👀 FLICK reconoce la SUPERIORIDAD del PSG: 🙌 "Ha demostrado ser mejor equipo".🗣️ "Hemos perdido pero hemos aprendido mucho".‼️ ¡𝗡𝗼𝘀 𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗲𝗻 𝗘𝗡𝗘𝗥𝗚𝗬! https://t.co/Mal3SVNKfF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 20, 2026