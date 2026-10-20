Sorpresa en Barcelona: destapan por qué Rodri no jugó de inicio contra el PSG

París, Francia.

La alineación del FC Barcelona para enfrentarse al París Saint-Germain en la UEFA Champions League ha generado sorpresa entre los aficionados azulgranas. El centrocampista español Rodri no figura en el once titular elegido por el entrenador Hansi Flick para un compromiso de máxima exigencia en el torneo continental. La decisión del técnico alemán ha despertado numerosas interrogantes, especialmente por la importancia del mediocampista en el funcionamiento del equipo y por tratarse de un duelo ante uno de los rivales más exigentes de Europa. Sin embargo, la ausencia del futbolista en la formación inicial respondería a una decisión relacionada con la administración de sus minutos y la necesidad de evitar una sobrecarga física.

Ante la expectación generada por la suplencia del español, Hansi Flick explicó los motivos de su elección antes del pitazo inicial. El entrenador dejó claro que la planificación física de la plantilla es una prioridad, sobre todo en un calendario que exige disputar partidos de alto nivel en un corto período. “Necesitamos cuidar de todos nuestros jugadores, incluidos aquellos que han estado con la selección nacional”, señaló el estratega del conjunto blaugrana antes del encuentro frente al PSG. Flick también hizo referencia a la cantidad de partidos que ha disputado Rodri recientemente y explicó que su presencia desde el inicio habría significado una nueva exigencia consecutiva para el centrocampista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Rodri jugó en los últimos tres partidos. Esta noche habría sido su cuarto partido consecutivo”, añadió el técnico alemán, justificando así su decisión de darle descanso en el arranque del compromiso europeo. De esta manera, la suplencia del mediocampista estaría vinculada a la gestión de cargas y no necesariamente a una cuestión de rendimiento. El cuerpo técnico busca administrar los esfuerzos de sus futbolistas en una etapa de la temporada en la que cada partido puede representar un desgaste considerable. La decisión de Flick también adquiere relevancia por el complicado panorama físico que atraviesa el Barcelona. Las lesiones de Eric García y Jules Koundé mantienen la atención sobre el estado de la plantilla, especialmente porque el conjunto catalán tiene otro compromiso de máxima importancia a la vuelta de la esquina.