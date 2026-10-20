Tabla de posiciones Champions League: PSG baja al Barcelona; Liverpool y City escalan

París, Francia.

El París Saint Germain ganó el partidazo de la tercera jornada de la fase liga 3-2 contra el FC Barcelona en el Parque de los Príncipes, un duelo que definió al líder de la tabla de posiciones de la UEFA Champions League.

El PSG asestó la primera derrota de la temporada a los hombres de Hansi Flick. Désiré Doue, Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz fueron los goleadores del equipo de Luis Enrique, mientras Xavi Espart y Lamine Yamal anotaron para los culés.

Con esta victoria, la tercera consecutiva, el PSG se consolida en la cima de la clasificación con 9 puntos, empatando con el Liverpool que triunfó en Anfield 4-3 contra el Villarreal. El argentino Alexis Mac Allister firmó doblete.