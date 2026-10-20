Tabla de posiciones Champions League: PSG baja al Barcelona; Liverpool y City escalan

El París Saint Germain ganó el partidazo de la tercera jornada de la fase liga 3-2 contra el FC Barcelona en el Parque de los Príncipes, un duelo que definió al líder de la tabla de posiciones de la UEFA Champions League.
El PSG asestó la primera derrota de la temporada a los hombres de Hansi Flick. Désiré Doue, Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz fueron los goleadores del equipo de Luis Enrique, mientras Xavi Espart y Lamine Yamal anotaron para los culés.
Con esta victoria, la tercera consecutiva, el PSG se consolida en la cima de la clasificación con 9 puntos, empatando con el Liverpool que triunfó en Anfield 4-3 contra el Villarreal. El argentino Alexis Mac Allister firmó doblete.
De momento, el Stuttgart es tercero con 7 unidades tras empatar 1-1 contra el Atlético de Madrid, que llegó a cuatro unidades en el puesto 15 de la tabla.
El Barça es quinto luego de perder en París, se queda con 6 puntos, emparejado con el Aston Villa, Manchester City, Sporting de Lisboa, Arsenal, Real Madrid, Betis y Borussia Dortmund.
El City goleó 5-1 al AEK Atenas, donde jugó de titular el mediocampista hondureño Kervin Arriaga. Phil Foden anotó un hat-trick, más los tantos de Elliot Anderson y Rayan Cherki.
En otros resultados, el Borussia Dortmund ganó de visita 1-2 frente al Sabah de Azerbaiyán, el Napoli sumó su primer triunfo tras vencer 4-3 al Bodo/Glimt, la Roma goleó 4-0 al Slovan Bratislava, el PSV derrotó a domicilio 0-1 ante el Porto y Fenerbahçe igualó 2-2 contra el Slavia Praga.
El miércoles, el Real Madrid recibirá al RB Leipzig para buscar el primer puesto, al igual que el Arsenal que visita al Bayern Múnich y el Aston Villa que recibe al Viking.