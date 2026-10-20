Champions League: Lamine Yamal cometió grave error y el PSG castigó al Barcelona

París, Francia.

Un error de Lamine Yamal en la salida terminó pasándole factura al conjunto azulgrana, que vio cómo el equipo francés aprovechó la equivocación para adelantarse en el marcador.

El París Saint-Germain golpeó primero al FC Barcelona en un vibrante duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

En un primer tiempo cargado de emociones y ocasiones de peligro, el PSG encontró la fórmula para castigar una imprecisión defensiva del Barcelona. Lamine Yamal perdió el balón cuando intentaba salir jugando con un pase picado hacia el centro, buscando a Marc Bernal, pero João Neves se anticipó, interceptó la entrega y activó rápidamente el contragolpe parisino.

La jugada continuó con un pase para Désiré Doué, quien controló el esférico cerca de la frontal del área y soltó un potente latigazo que dejó sin opciones al guardameta Joan García.

El balón terminó en el fondo de las redes y desató la celebración del conjunto francés, que aprovechó el grave error del joven futbolista azulgrana para tomar la ventaja en el compromiso.