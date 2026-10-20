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Champions League: Lamine Yamal cometió grave error y el PSG castigó al Barcelona

El FC Barcelona recibió un duro golpe ante el París Saint-Germain en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 13:58 -
  • German Alvarado
Champions League: Lamine Yamal cometió grave error y el PSG castigó al Barcelona

Lamine Yamal fue consciente de su error en el gol del PSG.
París, Francia.

El París Saint-Germain golpeó primero al FC Barcelona en un vibrante duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Un error de Lamine Yamal en la salida terminó pasándole factura al conjunto azulgrana, que vio cómo el equipo francés aprovechó la equivocación para adelantarse en el marcador.

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En un primer tiempo cargado de emociones y ocasiones de peligro, el PSG encontró la fórmula para castigar una imprecisión defensiva del Barcelona. Lamine Yamal perdió el balón cuando intentaba salir jugando con un pase picado hacia el centro, buscando a Marc Bernal, pero João Neves se anticipó, interceptó la entrega y activó rápidamente el contragolpe parisino.

La jugada continuó con un pase para Désiré Doué, quien controló el esférico cerca de la frontal del área y soltó un potente latigazo que dejó sin opciones al guardameta Joan García.

El balón terminó en el fondo de las redes y desató la celebración del conjunto francés, que aprovechó el grave error del joven futbolista azulgrana para tomar la ventaja en el compromiso.

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German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

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