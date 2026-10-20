Kervin Arriaga quedó retratado por crack en paliza del Manchester City

Manchester, Inglaterra.

El hondureño Kervin Arriaga fue protagonista en la paliza que recibió el AEK Athenas en la Champions League . El Misilito fue titular frente a la máquina inglesa, el Manchester City que le pasó por encima con una goleada de 5-1.

El hondureño Kervin Arriaga disputó su primer partido de titular con el AEK Athenas y lo hizo en la Champions League frente al poderoso Manchester City

Y es que el catracho fue protagonista en varias acciones, jugando de titular por primera vez en su aventura por Grecia. Vivió varios momentos de tensión frente a las estrellas del City y en una de ellas quedó retratado, fue en el golazo que anotó el francés, Rayan Cherki.

En la jugada, Arriaga salió a la marca sin frenos y el francés lo recortó dejándolo retratado; luego sacó un exquisito remate para hacer el tercer gol del partido que en ese momento dejaba mal parado al cuadro griego.

Kervin salió de cambió a los 84 minutos del partido, pero recibió los abrazos del entrenador, pues jugó de contención y se encontró con un equipo que los arrolló a todos. En varias acciones también salió victorioso recuperando los balones, principalmente en el primer tiempo.