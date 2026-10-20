Kervin Arriaga quedó retratado por crack en paliza del Manchester City

El hondureño Kervin Arriaga disputó su primer partido de titular con el AEK Athenas y lo hizo en la Champions League frente al poderoso Manchester City
El hondureño Kervin Arriaga fue protagonista en la paliza que recibió el AEK Athenas en la Champions League. El Misilito fue titular frente a la máquina inglesa, el Manchester City que le pasó por encima con una goleada de 5-1.
Y es que el catracho fue protagonista en varias acciones, jugando de titular por primera vez en su aventura por Grecia. Vivió varios momentos de tensión frente a las estrellas del City y en una de ellas quedó retratado, fue en el golazo que anotó el francés, Rayan Cherki.
En la jugada, Arriaga salió a la marca sin frenos y el francés lo recortó dejándolo retratado; luego sacó un exquisito remate para hacer el tercer gol del partido que en ese momento dejaba mal parado al cuadro griego.
Kervin salió de cambió a los 84 minutos del partido, pero recibió los abrazos del entrenador, pues jugó de contención y se encontró con un equipo que los arrolló a todos. En varias acciones también salió victorioso recuperando los balones, principalmente en el primer tiempo.
LOS CRACKS SIEMPRE SE TOMAN UN TIEMPO MÁS EN EL ÁREA... Hermoso gesto técnico de Cherki para hacerse el espacio y rematar con tranquilidad en el gol del City al AEK.📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/ilF8eDZ5js— SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2026
El AEK suma dos derrotas en la Champions League: inició venciendo 1-0 al LASK de Austria, luego cayó 3-1 frente al Shakhtar Donest de Ucrania y la dolorosa caída de este martes ante Manchester City. Su próximo juego será el 4 de noviembre que reciban en la capital griega al Real Madrid.