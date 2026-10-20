Barcelona denuncia, PSG se burla, Yamal con culpa y lo que hizo tras el final

El París Saint-Germain se robó los reflectores en la UEFA Champions League tras vencer 4-2 al FC Barcelona en un auténtico partidazo correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga.
El 11 titular del PSG ante Barcelona por la Champions League.
El 11 titular del Barcelona que mandó a la cancha Hansi Flick.
Barcelona denunciará ante el delegado de la UEFA la pancarta que los ultras del París Saint-Germain desplegaron en la grada del Parque de los Príncipes antes del partido entre ambos equipos en la que se podía leer el lema 'Massacre à la parisienne' ('Masacre a la parisina'), según confirmaron a EFE fuentes del club azulgrana.
Al lema le acompañaba una imagen de un hombre enmascarado, que recordaba al protagonista de la película 'La Matanza de Texas', sosteniendo una motosierra que destrozaba el escudo del club azulgrana.
Espectacular recibimiento de la afición del PSG a su equipo.
Saludo cordial entre Luis Enrique y Hansi Flick previo al pitazo inicial.
Ousmane Dembélé salió lesionado en el inicio del partido.
Mala noticia en Barcelona: Dani Olmo se marchó lesionado y posiblemente se pierda el clásico ante Real Madrid.
Desiré Doué se encargó de abrir el marcador a los 38 minutos del primer tiempo.
Un error de Lamine Yamal en la salida terminó pasándole factura al conjunto azulgrana, que vio cómo el equipo francés aprovechó la equivocación para adelantarse en el marcador.
El festejo de Desiré tras anotarle al Barcelona gracias al error en la salida de Yamal.
Lamine Yamal fue señalado por su grave error en el primer gol del PSG.
A los 55 minutos, Xavi Espar se encargó de anotar a favor del Barcelona y su festejó beso el escudo del Barcelona.
Cuando peor la pasaba, PSG se puso nuevamente en ventaja con gol de cabeza del defensor Lucas Hernández.
Lucas Hernández celebrando su gol de cabeza en el PSG vs Barcelona.
Lamine Yamal marcó un golazo en el minuto 79. Sin embargo, después se vino la debacle del cuadro culé.
Vitinha se encargó de marcar el tercer gol a favor del PSG y era todo para el Barcelona.
El español Fabián Ruiz se encargó del último gol del partido.
"Olé, olé" la burla del PSG al Barcelona.
Lamine Yamal salió decepcionado tras el pitazo final y Luis Enrique lo fue a consolar...
"Que tengas dulces dulces sueños", el mensaje del PSG...
Yamal se fue a consolar a sus compañeros del FC Barcelona.
Los jugadores del Paris Saint-Germain desataron la celebración tras firmar un triunfazo ante el FC Barcelona en la UEFA Champions League. Los futbolistas del conjunto parisino festejaron con euforia una victoria de enorme valor frente a uno de los clubes más poderosos de Europa, en una noche en la que demostraron su capacidad para competir al máximo nivel y golpear en los momentos decisivos.
Jugadores del PSG celebrando el triunfazo ante Barcelona.
Desiré Doué fue elegido como el MVP del PSG vs Barcelona.