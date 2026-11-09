Intimidad después del embarazo: lo que cambia en el cuerpo y en la pareja

Uno de los cambios que puede aparecer es el dolor durante las relaciones sexuales . Después de un parto vaginal, especialmente si hubo desgarros o una episiotomía, los tejidos del periné pueden necesitar tiempo para cicatrizar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la salud sexual como parte del bienestar integral y recomienda que la atención después del parto incluya aspectos relacionados con la sexualidad y el bienestar emocional.

Después del nacimiento de un bebé, la intimidad de una pareja puede cambiar y no necesariamente significa que exista un problema en la relación. El cuerpo necesita tiempo para recuperarse del embarazo y el parto, mientras que el cansancio, las nuevas responsabilidades y los cambios emocionales pueden modificar el deseo sexual.

Además, los músculos del suelo pélvico pueden haber sufrido estiramiento durante el nacimiento. La OMS señala que el dolor durante las relaciones sexuales, conocido como dispareunia, afecta aproximadamente al 35 % de las mujeres durante el puerperio, por lo que no debería considerarse un problema que simplemente hay que soportar.

La lactancia también puede influir en la vida íntima. Durante este período se producen cambios hormonales que pueden contribuir a la sequedad vaginal y hacer que las relaciones resulten menos cómodas.

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A esto se suma el cansancio de atender a un recién nacido y dormir de manera fragmentada, factores que pueden reducir temporalmente el interés por el sexo. La OMS reconoce que la fatiga y las transformaciones físicas posteriores al parto pueden afectar el deseo y que las mujeres necesitan información y apoyo para adaptarse a estos cambios.

Tampoco hay que olvidar la parte emocional. Después del parto pueden aparecer ansiedad, tristeza, cambios en la imagen corporal o depresión posparto, situaciones que pueden afectar tanto el deseo como la conexión emocional con la pareja.

La OMS estima que entre 11 % y 17 % de las mujeres pueden experimentar depresión posparto, mientras que la ansiedad también puede presentarse durante esta etapa. Por ello, una disminución del deseo no debería interpretarse automáticamente como falta de amor o atracción.

¿Y cuándo se puede volver a tener relaciones? No existe una fecha universal que funcione para todas las mujeres. La recuperación depende del tipo de parto, la cicatrización, la presencia de dolor y el bienestar físico y emocional.

Algunas guías clínicas suelen recomendar esperar alrededor de seis semanas, pero lo importante es que la mujer se encuentre recuperada y se sienta preparada; además, la OMS recomienda preguntar durante la atención posnatal por el reinicio de las relaciones y por posibles molestias. Si existe dolor persistente, sangrado anormal, problemas de cicatrización o temor intenso, es importante consultar con un profesional de salud.