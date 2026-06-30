CAH exige investigar ataques y amenazas contra abogados en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) pidió este martes a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y al Ministerio Público (MP) acelerar las indagaciones sobre una serie de denuncias por atentados, amenazas y actos de persecución contra profesionales del derecho en diferentes regiones del país. El gremio expresó su preocupación ante lo que considera un incremento de hechos violentos que ponen en riesgo la integridad de sus agremiados. Olbin Sarmiento, presidente del CAH, señaló que la situación se ha agravado en las últimas semanas debido a ataques directos contra abogados en el ejercicio de su profesión.

Entre los casos más graves mencionó el atentado contra el abogado Luis Miguel Gómez en San Pedro Sula, quien recibió múltiples disparos y logró sobrevivir tras hacerse pasar por muerto para evitar ser rematado. El profesional del derecho continúa bajo atención médica debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque. Sarmiento también hizo referencia al caso del abogado penalista Francisco Pascua, quien denunció haber sido objeto de vigilancia, persecución y robo de pertenencias luego de salir de una audiencia en los juzgados de criminalidad organizada. Según la denuncia, personas desconocidas habrían llegado en horas de la madrugada a fotografiar su vivienda y su vehículo, hechos que ya fueron reportados ante la DPI, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la Secretaría de Derechos Humanos. “Nosotros hemos estado dándole seguimiento a estos casos porque es una preocupación. Tenemos que pedir que las investigaciones se agilicen; la vida de nuestros agremiados está en riesgo”, expresó Olbin Sarmiento, presidente del CAH. El dirigente afirmó que el gremio mantiene vigilancia sobre otros casos similares reportados en distintas zonas del país, lo que ha encendido las alertas internas de la institución. Ante este panorama, el CAH impulsa la conformación de una comisión especial de abogados que dará acompañamiento a las víctimas y exigirá avances concretos en las investigaciones.