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CN abre diálogo con taxis VIP y plataformas de transporte tras tensión por decomisos y multas

Tomás Zambrano convocó a representantes de plataformas como Uber, InDriver y Taxis VIP a una reunión en el Congreso Nacional, en medio de la controversia generada por los decomisos de vehículos y las multas impuestas por las autoridades de transporte

CN abre diálogo con taxis VIP y plataformas de transporte tras tensión por decomisos y multas

El presidente del Congreso Nacional convocó a una reunión a representantes de taxis VIP y demás plataformas digitales de transporte a una reunión.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, convocó a representantes de taxis VIP, Uber, Driver, InDrive y otras plataformas digitales de transporte a una reunión de trabajo con la Comisión de Transporte, programada para el martes 8 de junio a las 2:00 de la tarde en el Poder Legislativo, en un intento por encontrar soluciones al conflicto que enfrenta este sector con las autoridades de transporte.

La convocatoria surge en medio del creciente malestar de conductores de plataformas, quienes en los últimos días han denunciado decomisos de vehículos y multas de hasta 11 mil lempiras por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), debido que operan en un vacío legal que les impide regularizar sus actividades.

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A través de sus redes sociales, Zambrano señaló que "todos los sistemas de transporte deben estar legalizados y regulados por el Estado", al tiempo que defendió la necesidad de ofrecer a los ciudadanos alternativas de movilidad seguras, modernas y confiables, pero bajo reglas claras que garanticen orden, seguridad y una competencia justa.

Los conductores de estas plataformas han solicitado una legislación que les permita operar formalmente en Honduras, asegurando que cientos de familias dependen de esta actividad como fuente de ingresos. Mientras tanto, sectores del transporte tradicional han insistido en que cualquier modalidad de transporte de pasajeros debe cumplir con los mismos requisitos legales y permisos establecidos por la ley.

"Creemos firmemente que los ciudadanos merecen alternativas seguras, modernas y confiables de movilidad, pero siempre bajo una regulación clara del Estado que garantice orden, seguridad y competencia justa.", escribió el titular del CN.

Además, se anunció que próximamente también serán convocados otros sectores del transporte nacional para continuar la discusión sobre una solución integral al tema.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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