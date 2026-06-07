CN abre diálogo con taxis VIP y plataformas de transporte tras tensión por decomisos y multas

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, convocó a representantes de taxis VIP, Uber, Driver, InDrive y otras plataformas digitales de transporte a una reunión de trabajo con la Comisión de Transporte, programada para el martes 8 de junio a las 2:00 de la tarde en el Poder Legislativo, en un intento por encontrar soluciones al conflicto que enfrenta este sector con las autoridades de transporte. La convocatoria surge en medio del creciente malestar de conductores de plataformas, quienes en los últimos días han denunciado decomisos de vehículos y multas de hasta 11 mil lempiras por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), debido que operan en un vacío legal que les impide regularizar sus actividades.

A través de sus redes sociales, Zambrano señaló que "todos los sistemas de transporte deben estar legalizados y regulados por el Estado", al tiempo que defendió la necesidad de ofrecer a los ciudadanos alternativas de movilidad seguras, modernas y confiables, pero bajo reglas claras que garanticen orden, seguridad y una competencia justa. Los conductores de estas plataformas han solicitado una legislación que les permita operar formalmente en Honduras, asegurando que cientos de familias dependen de esta actividad como fuente de ingresos. Mientras tanto, sectores del transporte tradicional han insistido en que cualquier modalidad de transporte de pasajeros debe cumplir con los mismos requisitos legales y permisos establecidos por la ley.

Todos los sistemas de transporte deben estar legalizados.



Creemos firmemente que los ciudadanos merecen alternativas seguras, modernas y confiables de movilidad, pero siempre bajo una regulación clara del Estado que garantice orden, seguridad y competencia justa.



Por eso,... — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) June 7, 2026