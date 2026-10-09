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Chicas enamoran en Puerto Cortés, héroe y primer expulsado en regreso de la Liga

Las bellezas que enamoraron en el Estadio Excélsior, Platense festeja y la primera expulsión en el regreso del torneo Apertura 2026.

Chicas enamoran en Puerto Cortés, héroe y primer expulsado en regreso de la Liga
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El Platense volvió a triunfar en la Liga Nacional tras varias fechas. Vencieron a Juticalpa en el Excélsior y así se vivió el regreso del Apertura 2026.

 Fotos OPSA: Neptalí Romero
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La afición no dejó sola al equipo escualo y este hincha llamó la atención con su Tiburón desde las graderías.
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El Estadio Excélsior nuevamente recibió un duelo de la Liga Nacional y la afición aprovechó el Feriado Morazánico para asistir al recinto.
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Las hermosas chicas acapararon la atención desde las graderías del Excélsior. ¡Miren qué belleza!
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Las chicas de Puerto Cortés engalanaron desde las graderías del recinto para disfrutar del cotejo.
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Estas lindas aficionadas sonrieron para el lente de LA PRENSA cuando faltaban pocos minutos para que empezara el encuentro.
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Platense contó esta tarde con sus bellas seguidoras en las graderías, que se fueron satisfechas con el agónico triunfo sobre el conjunto olanchano.
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La hermosa Escarleth Garcia también estuvo presente viendo la victoria de los escualos y refrescándose en las tribunas con su pequeño ventilador portátil.
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El partido comenzó a las 3 de la tarde y fue muy disputado. Ambos equipos regalaron un entretenido primer tiempo en Puerto Cortés.
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Platense dio el primer golpe. Cristhian 'Pin' Gutiérrez abrió el marcador para los locales en el minuto 36 con un potente disparo de zurda tras un gran recorte en el área.
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Antes de finalizar el primer el tiempo el Juticalpa FC reclamó un penal. La acción fue revisada en el VS y se señaló.
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El defensor Kelvin Matute convirtió desde los 12 pasos para decretar el 1-1 en Puerto Cortés.
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Ni cinco minutos tenía Welcome de haber ingresado cuando desató la locura de los aficionados con un remate de cabeza al 66' que se fue al fondo de las redes.
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Welcome le ganó por arriba a los defensores y conectó un cabezazo para derrotar a Facussé. Se trata de su tercer tanto en el campeonato.
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A sus 41 años ostenta el récord de ser el jugador más longevo en anotar en Liga Nacional. Fue el héroe del Platense esta tarde en el triunfo sobre Juticalpa.
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Y antes de finalizar el partido, Raúl Cáceres sacó su tarjeta para pedir la revisión de una posible expulsión.
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Kelvin Matute terminó viendo la tarjeta roja tras un codazo en el rostro de Yankel Urbina cuando ya se le escapaba al ataque.
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Con este resultado, Platense sale del sótano y sube al décimo lugar con ocho unidades. Juticalpa quedó en el último puesto con seis puntos.
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