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Copeco se solidariza con Panamá tras terremoto

La institución hondureña envió un mensaje de apoyo a las familias panameñas y reconoció la labor de los equipos de Protección Civil tras el movimiento telúrico

Copeco se solidariza con Panamá tras terremoto

Copeco expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá tras el sismo registrado recientemente en ese país.

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá tras el sismo registrado recientemente en ese país centroamericano.

A través de un comunicado, la institución hondureña envió un mensaje de fraternidad y acompañamiento a las familias panameñas, en medio de la emergencia provocada por el movimiento telúrico.

Asimismo, Copeco reconoció la labor de los equipos del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, quienes participan en las acciones de atención y respuesta ante este tipo de situaciones.

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La institución destacó la importancia de mantener la cooperación entre los países de la región para fortalecer las capacidades de prevención, preparación y respuesta frente a fenómenos naturales.

Copeco también reafirmó los lazos de hermandad entre Honduras y Panamá, señalando que la solidaridad y el trabajo conjunto son fundamentales para afrontar las emergencias y proteger a la población.

Hasta el momento, el comunicado se centra en expresar el respaldo de Honduras al país vecino, sin detallar cifras sobre posibles daños o personas afectadas por el sismo.

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Redacción La Prensa
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