Copeco se solidariza con Panamá tras terremoto

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá tras el sismo registrado recientemente en ese país centroamericano.

A través de un comunicado, la institución hondureña envió un mensaje de fraternidad y acompañamiento a las familias panameñas, en medio de la emergencia provocada por el movimiento telúrico.

Asimismo, Copeco reconoció la labor de los equipos del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, quienes participan en las acciones de atención y respuesta ante este tipo de situaciones.