La entrega del Balón de Oro 2026 está a la vuelta de la esquina y en las últimas horas se ha filtrado un listado con los 10 futbolistas más votados, así como el ganador del premio. Además, una confesión sobre un presunto soborno.
La 70.ª edición de la entrega del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre de 2026 en el teatro The London Palladium de Londres, Inglaterra.
La nómina no cuenta con una confirmación oficial, por lo que los puntajes difundidos deben tomarse con cautela. En la lista se revela el nombre del jugador que se llevará el galardón.
El francés Ousmane Dembélé fue el último ganador del Balón de Oro el año pasado y ahora habrá un nuevo galardonado.
10. Lautaro Martínez — El delantero argentino queda, según el listado, en la décima posición de las votaciones sumando apenas 21 puntos.
9. Jude Bellingham (Real Madrid — Inglaterra) — El mediocampista inglés sumaría 28 puntos en las votaciones del Balón de Oro 2026.
8. Pau Cubarsí (Barcelona — España) — El defensa español obtendría 37 puntos en las votaciones del Balón de Oro 2026.
7. Rodri (Barcelona — España) — El mediocampista español, ganador del Balón de Oro en 2024, sumaría en esta ocasión 101 puntos en las votaciones.
6. Erling Haaland (Manchester City — Noruega) — El delantero noruego quedaría en la sexta posición de las votaciones del Balón de Oro 2026 con 188 puntos.
5. Michael Olise (Bayern Múnich — Alemania) — El delantero francés sumaría 300 puntos en las votaciones para el Balón de Oro 2026.
4. Harry Kane (Bayern Múnich — Inglaterra) — El delantero inglés, protagonista de un gran año, obtendría apenas 342 puntos en las votaciones del Balón de Oro 2026.
3. Kylian Mbappé (Real Madrid — Francia) — El delantero francés sorprendería quedando en el podio de las votaciones del Balón de Oro 2026 con 401 puntos. Fue máximo goleador en todo en la temporada.
2. Lionel Messi (Inter Miami — Argentina) — El delantero argentino causa revuelo en este listado de las votaciones del Balón de Oro 2026 con 546 puntos.
1. Lamine Yamal (Barcelona — España) — El delantero español sería el ganador del Balón de Oro 2026 al liderar este listado de las votaciones del premio 670 puntos. Salió campeón del mundo en el Mundial United.
Según este listado que se filtró, Lamine Yamal sería el ganador del Balón de Oro 2026, mientras que Lionel Messi habría quedado en el segundo lugar y Kylian Mbappé tercero.
En el marco del Balón de Oro 2026, Pascal Ferré, quien dirigió la revista France Football y fue el máximo responsable del premio entre 2018 y 2023, dio a conocer una escandalosa revelación durante una entrevista con el diario Marca. El periodista francés detalló que vivió un inusual episodio con el agente de uno de los futbolistas nominados.
Según el testimonio del propio exdirectivo, todo comenzó cuando el representante solicitó una reunión para abordar la postulación de su representado. Tras exponer y elogiar los logros deportivos del jugador, el agente le consultó explícitamente a Ferré si era posible "vender" la candidatura al jurado para favorecerlo en la votación. El exjefe del premio remarcó que rechazó interceder a favor del deportista.
El encuentro tomó un rumbo insólito cuando Ferré debió interrumpir la conversación por unos minutos para atender una llamada telefónica. Al regresar a su despacho, descubrió que el agente se había marchado precipitadamente, pero había dejado un misterioso sobre en la mesa. Ante la sospechosa escena, el periodista decidió no abrir el paquete y optó por entregarlo directamente en la recepción.
A pesar de hacer pública la historia, Ferré prefirió mantener bajo reserva las identidades tanto del representante como del jugador. No obstante, circularon versiones que vinculan al futbolista con la Premier League de Inglaterra y señalan que jamás llegó a ganar el Balón de Oro. Asimismo, el exdirector contó que volvió a cruzarse con el agente en distintas ocasiones, aunque ninguno de los dos volvió a mencionar jamás el incidente ni lo que había en el paquete.
La confesión vio la luz a pocos días de la celebración del Balón de Oro 2026, programada para el 26 de octubre en Londres, siendo la primera vez en la historia que la ceremonia se realiza fuera de Francia.