Escándalo: revelan el ganador del Balón de Oro 2026, Messi sorprende y destapan soborno

En el marco del Balón de Oro 2026, Pascal Ferré, quien dirigió la revista France Football y fue el máximo responsable del premio entre 2018 y 2023, dio a conocer una escandalosa revelación durante una entrevista con el diario Marca. El periodista francés detalló que vivió un inusual episodio con el agente de uno de los futbolistas nominados.