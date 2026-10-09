Mbappé causa revuelo: el motivo por el que podría irse del Real Madrid y su próximo equipo

El nombre de Kylian Mbappé causa revuelo y su situación en el Real Madrid sigue generando dudas tanto en España como en Francia, donde desvelan por qué el delantero francés podría irse del club blanco y su sorprendente destino.
Después de varios episodios polémicos en los que se ha puesto en duda su implicación con el Real Madrid, la lupa está puesta en él por un inicio de temporada cuestionable, más que en lo deportivo, en lo que acontece lejos de los partidos.
Ahora desde Francia han apuntado que el delantero francés podría decidir marcharse del Real Madrid la próxima temporada, según cómo vayan las cosas en la 'Casa Blanca'.
Y en las últimas horas, un popular periodista francés del conocido medio 'RMC Sport', explicó las razones por las que el capitán de Francia podría decidir hacer las maletas en el Bernabéu rumbo a otra parte.
Daniel Riolo afirmó que "no entiendo nada de lo que está haciendo desde hace un mes en términos de comunicación", dijo en el programa de 'El Larguero' (SER).
Una de las reflexiones más llamativas de Riolo ha llegado al analizar el estado de ánimo del delantero francés y su posible decepción con el proyecto del Real Madrid.
"Da la sensación de que no le importe nada, parece que está en su mundo. Él está preocupado por lo que se ha encontrado en el Real Madrid, porque el equipo no es el que se imaginaba con la llegada de Mourinho. El equipo es el mismo del año pasado, con los mismos problemas. No hay nada de nuevo".
Daniel Riolo llegó a decir que "si Mbappé no tiene el equipo que quiere, es posible que se vaya del Real Madrid el verano que viene".
Riolo insistió: "No entiendo la comunicación del Balón de Oro, con todas esas entrevistas, no entiendo lo que hace con la selección francesa, la salida a la discoteca con su novia... No entiendo nada. Es un problema y parece que él quiere decir: 'No me importa nada'. Nada de lo que diga la gente, los socios o la institución. Parece que él está en su mundo y que se quiere ir a final de la temporada. Y esto no es una información, es una sensación".
"No es normal que te vayas de la selección francesa para salir de discoteca, para aparecer montando en bicicleta... No es un buen mensaje para transmitir a todos los seguidores del Real Madrid", dijo Riolo.
"Yo creo que es posible que se vaya. Si él no tiene el equipo que quiere, creo que es posible. No pienso que sea feliz con todo lo que está pasando esta temporada. Pero su comportamiento, para mí, es muy problemático. Vive en otro planeta, ¿cómo es posible salir de discoteca e ir en bicicleta después de lesionarte?".
En ese contexto, el periodista de RMC Sport ha planteado un escenario sorprendente: "Es posible que él busque un poco de tranquilidad en Inglaterra, por ejemplo".
Preguntado directamente por la posibilidad de que ese destino fuese el Liverpool, su respuesta ha sido breve, pero contundente: "Puede ser. Porque no me parece que él esté bien. Parece que él está en su mundo y dice, no me importa nada, de los periodistas, de los socios, nada de nada".
Además, ha sido tajante al valorar el encaje futbolístico de Mbappé con Vinicius. Aunque ha reconocido que desconoce cómo es la relación personal entre ambos, su opinión sobre la pareja ofensiva es clara: "No es posible que jueguen juntos Vinicius y Mbappé. A mí me parece imposible, imposible".
Por último, el periodista francés 'RMC Sport' cree que otra de las razones que podría llevar a Mbappé fuera es que el club no le ha respaldado para ganar el Balón de Oro.
"Es muy posible que a él no le haya gustado lo que ha hecho el Real Madrid. Porque él pensaba que la tradición del club es siempre ayudar a sus jugadores para obtener el Balón de Oro, y esta vez no ha sido así... En el pasado, creo que el Madrid apoyó más a sus jugadores candidatos. Y este año no me ha parecido lo mismo".
Kylian Mbappé fue muy criticado días atrás luego de compartir un video en las redes sociales montando en bicicleta, pocos días después de que su entrenador en el Real Madrid, José Mourinho, dijera que los jugadores no podían practicar ciclismo debido a los riesgos de lesiones que conlleva.