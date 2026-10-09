Mbappé causa revuelo: el motivo por el que podría irse del Real Madrid y su próximo equipo

Riolo insistió: "No entiendo la comunicación del Balón de Oro, con todas esas entrevistas, no entiendo lo que hace con la selección francesa, la salida a la discoteca con su novia... No entiendo nada. Es un problema y parece que él quiere decir: 'No me importa nada'. Nada de lo que diga la gente, los socios o la institución. Parece que él está en su mundo y que se quiere ir a final de la temporada. Y esto no es una información, es una sensación".