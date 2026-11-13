EEUU aún no determina si Alice Huang es una espía china

Washington, Estados Unidos. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo este jueves que el Departamento de Justicia aún no ha determinado si Alice Huang, la mujer con la que el cofundador de Nvidia, Jensen Huang, reconoció haber mantenido una relación sentimental, era una espía china Blanche fue cuestionado en una conferencia de prensa sobre la mujer, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente de China.

“Ni el Departamento de Justicia, ni yo, ni el director (del FBI) Patel hemos llegado a ninguna conclusión sobre quién es ella realmente”, aclaró el fiscal. Blanche se limitó a decir que su departamento está investigando “el asunto”. Alice Huang está en el centro de una controversia que ha provocado una investigación interna en Nvidia y la dimisión hoy de Jensen Huang, quien dirigió la compañía durante 33 años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El exdirecto de Nvidia, de 63 años, se disculpó el domingo por haber sido "infiel” a su esposa, aunque no ofreció detalles sobre su relación con la empresaria, quien ha trabajado para Megaspeed, una compañía china que es cliente de Nvidia.