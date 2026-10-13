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De Concacaf al mundo: recibió un histórico Record Guinness por lo que hizo en el Mundial 2026

El nombre de Eloy Room quedó enmarcado en los libros de historia de los Mundiales de la FIFA.

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Fue figura en la Copa del Mundo y le dieron un Record Guinness. Eloy Room, portero de Curazao, hizo historia en el Mundial 2026 y recibió un meritorio premio.
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El Mundial United 2026 dejó historias increíbles y una de ellas fue la del experimentado arquero de Curazao, Eloy Room, quien dejó su huella y hasta fue galardonado por los Record Guinness.
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Eloy Room completó una actuación heroica en el empate de Curazao 0-0 frente a Ecuador y fue reconocido oficialmente por el Récord Guinness tras igualar la marca máxima de atajadas en un mismo partido mundialista.
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El veterano guardameta de 37 años sostuvo el resultado en el Kansas City Stadium durante la segunda fecha del Grupo E y permitió que la selección caribeña consiguiera el primer punto de su historia en el torneo.
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Eloy Room registró 16 atajadas en el empate entre Curazao y Ecuador que se disputó en el último Mundial de la FIFA, una cifra que igualó el récord de más paradas en un partido mundialista.
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Según destacó el sitio oficial de Record Guinnes, la marca anterior pertenecía desde el 1 de julio de 2014 a Tim Howard, quien completó 16 intervenciones para Estados Unidos en el duelo ante Bélgica por los octavos de final del Mundial de Brasil. Aquella actuación no evitó la derrota estadounidense por 2-1 en la prórroga, en Salvador.
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Room alcanzó esa cifra el 20 de junio de 2026, en un encuentro que tuvo características distintas. Curazao no solo resistió durante los 90 minutos reglamentarios, sino que además logró conservar el arco en cero frente a Ecuador.

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El resultado tuvo un valor adicional para el seleccionado de la Concacaf, que se convirtió en la nación más pequeña en clasificarse a una Copa Mundial.
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Los números del partido expusieron la presión que afrontó Curazao en Misuri. Ecuador acumuló 27 remates, 16 de ellos al arco, y controló el 75% de la posesión de la pelota.
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Eloy tuvo varias intervenciones decisivas en el complemento. A los 56 minutos, por ejemplo, rechazó un cabezazo desde el área chica. Ocho minutos después, evitó el gol de Enner Valencia y mandó la pelota al córner. De ese tiro de esquina surgieron nuevas oportunidades para Ecuador. Room respondió ante Kevin Rodríguez y Willian Pacho, en una secuencia que mantuvo el empate. Más tarde rechazó un remate cruzado de Nilson Angulo y otro intento de Pedro Vite.
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Eloy Room fue reconocido oficialmente por el Récord Guinness tras igualar la marca máxima de atajadas en un mismo partido mundialista.
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Luego de que la organización corrigiera el cómputo y le otorgara la placa oficial acreditando las 16 paradas, el propio jugador volcó su emoción en las redes sociales.
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Tras el anuncio en la web, Room celebró el récord en sus redes sociales. “Oficialmente poseedor de un récord mundial Guinness. Un honor increíble y un momento que jamás olvidaré”, escribió.
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El arquero también vinculó la distinción con la representación de su selección: “Orgulloso de hacer historia y representar a nuestra hermosa isla de Curazao en el escenario mundial”.
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Cabe destacar que, si bien el título enmarcado que recibió el arquero acredita 15 atajadas, la página oficial se corrigió y elevó su registro a 16.
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En el mismo mensaje, agradeció el respaldo recibido: “A la gente de Curazao, gracias por el amor y el apoyo incondicionales durante todo mi camino. Este récord no es solo mío, nos pertenece a todos”.
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Eloy Room cerró su publicación con una referencia a los logros deportivos de Curazao: “Una isla pequeña, grandes logros. Siempre orgulloso de representar a Curazao”.
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Eloy Room también vio incrementado su número de seguidores en Instagram después de su brillante actuación en el Mundial 2026.
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