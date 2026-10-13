De Concacaf al mundo: recibió un histórico Record Guinness por lo que hizo en el Mundial 2026

Eloy tuvo varias intervenciones decisivas en el complemento. A los 56 minutos, por ejemplo, rechazó un cabezazo desde el área chica. Ocho minutos después, evitó el gol de Enner Valencia y mandó la pelota al córner. De ese tiro de esquina surgieron nuevas oportunidades para Ecuador. Room respondió ante Kevin Rodríguez y Willian Pacho, en una secuencia que mantuvo el empate. Más tarde rechazó un remate cruzado de Nilson Angulo y otro intento de Pedro Vite.