Testigo protegido declara como prueba anticipada contra acusados de masacre en Rigores

Los dos hombres señalados por su presunta participación en la masacre ocurrida en Rigores, Colón, continuarán en prisión preventiva tras la audiencia inicial realizada este lunes en el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula.
La masacre ocurrida el pasado 21 de mayo en Rigores dejó 19 personas muertas, entre ellas jornaleros, tres mujeres y dos menores de edad, en el sector de Trujillo, Colón, y fue calificada como uno de los hechos más graves de 2026.
Según datos oficiales, en la Cámara de Gesell se desarrolló la audiencia de prueba anticipada con el testimonio de un testigo protegido, debido a su condición de vulnerabilidad.
Ruy Gabriel Barahona, portavoz del Poder Judicial, detalló que se trata de una audiencia de prueba anticipada, solicitada por el Ministerio Público en medio de la investigación.
Según explicó el portavoz, este procedimiento busca fortalecer tanto la investigación como el derecho de defensa de las partes.
Los imputados identificados son Carlos Alexis Molina Mencías y William Noé Reyes Izaguirre, a quienes se les supone responsables de múltiples delitos vinculados al crimen.
Entre los cargos se incluyen asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada y asociación para delinquir, todos en perjuicio de las víctimas de la masacre en Rigores, Colón.
Barahona agregó que el testimonio protegido podrá declarar tanto a favor como en contra de los encausados, dentro de una etapa considerada clave para el desarrollo del proceso judicial.
El portavoz también confirmó que los acusados ya se encuentran bajo la medida de prisión preventiva en el centro penitenciario de Támara, donde permanecen desde el inicio del proceso.
En la audiencia participaron el juez competente, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos, los imputados y el testigo protegido, además de personal de apoyo judicial, según lo expuesto por el Poder Judicial.
Las autoridades reiteraron que las medidas adoptadas buscan garantizar el debido proceso y el desarrollo de la causa por la masacre de Rigores, mientras continúan las diligencias para el esclarecimiento total de los hechos.
La masacre ocurrida en la finca Paso Aguán cambió la rutina de esta comunidad de Trujillo, Colón donde sus habitantes ahora viven entre el silencio, la zozobra y la vigilancia permanente.