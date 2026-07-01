Laporta rompe el silencio y confirma la noticia que esperaban sobre Julián Álvarez

Barcelona, España.

El presidente del FC Barcelona , ​​Joan Laporta, ha reconocido este miércoles que la entidad azulgrana ha hecho "una oferta firme" para fichar al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, aunque ha advertido que la misma tiene fecha de caducidad.

"Deco hizo una oferta de una cantidad determinada sabiendo que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en el City. Esa oferta la mantendremos el tiempo que consideramos, pero no estaremos a expensas del Atlético de Madrid ", ha explicado Laporta .

Según ha desvelado el dirigente de la entidad azulgrana en la rueda de prensa posterior a su toma de posesión como presidente, el Atlético de Madrid respondió que "en principio no tenían previsto vender porque no tenían alternativa" para reemplazar al atacante argentino.