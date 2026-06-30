Barcelona dice adiós a una de sus grandes promesas: este será su nuevo equipo

Barcelona, España.

En su etapa como azulgrana, Ansu Fati disputó 123 partidos oficiales y marcó 29 goles. Su traspaso ayudará al club azulgrana a conseguir el 'fair play' financiero tras liberar una importante cantidad en la masa salarial.

Fati llegó al Barça en 2012, con diez años, procedente del Sevilla y después de completar toda su formación en La Masia, llegó a debutar con el primer equipo con solo 16 años y 292 días.

El Barcelona ha anunciado este martes el traspaso del delantero Ansu Fati al Mónaco por unos once millones de euros, según algunas informaciones, en una operación en la que se reserva un porcentaje de una futura venta.

El delantero ya ha jugado esta temporada como cedido en el equipo del Principado, en un curso en el que ha participado en 30 partidos y ha firmado doce goles. Ha jugado 25 partidos en la Ligue 1 y cinco en Champions , con 11 goles en la competición doméstica y uno en la Liga de Campeones.

Al término de la pasada temporada, se modificó su contrato con el Barça y se le renovó el un año más para poderlo prorratear el salario, ya que percibía un salario muy alto (26 millones brutos hasta 2027). Con esta venta, la entidad azulgrana liberará 17,2 millones de euros de salario en dos años, vitales para el 'fair play'.

La historia de Ansu Fati es la de lo que pudo haber sido y no fue. El internacional español, que heredó los diez del Barça en poder de Leo Messi en el verano de 2021, batió todos los registros de precocidad cuando se estrenó con el primer equipo en la temporada 2019-20, pero las continuas lesiones han durado su enorme progresión.

El delantero fue con 16 años y 304 días el goleador más joven de la historia del Barça en Liga (en El Sadar, ante Osasuna, el 31 de agosto de 2019) y con 16 años y 321 días se convirtió en el debutante más precoz en la Champions con el club azulgrana (17 de septiembre contra el Borussia Dortmund).

Su carrera comenzó a complicarse en 2020. El icónico abrazo con Messi al final del partido de su estreno podría haber marcado su futuro, pero no fue así.

Su carrera como futbolista empezó a complicarse el 7 de noviembre de 2020, cuando ante el Betis se rompió el menisco interno de la rodilla derecha.

De aquella lesión fue operado cuatro veces, estuvo un año sin jugar. En total en todo este tiempo ha sufrido hasta una vez lesiones y nunca fue el que apuntaba que sería.

En septiembre de 2021 volvió a jugar, un partido contra el Levante en el que anotó un tanto, pero dos meses después se rompió el bíceps femoral. En aquel curso, la 2020-21 jugó diez partidos; en el siguiente, el 2021-22, otros quince; y su carrera parecía que iba a redirigirse en la 2022-23.

Aquella temporada jugó con regularidad y sin prácticamente lesiones, en total 52 partidos (10 goles y 4 asistencias). Necesitaba sentirse mejor y, a pesar de que le costó, decidió abandonar su zona de confort tras jugar tres partidos con el Barça , firmado como cedido en el Brighton de la Premier League, dirigido por Roberto de Zerbi.

Pero allí volvió a lesionarse. Estuvo un mes y medio de baja por una lesión en el gemelo y ya no tuvo continuidad. A su vuelta al Barça se encontró con un nuevo entrenador (Hansi Flick en sustitución de Xavi Hernández) y continuó su mala racha de lesiones.

De hecho se perdió la pretemporada por Estados Unidos a causa de una lesión en la planta del pie. Todo empezó a torcerse desde el principio. Pau Víctor fue el elegido por Flick y Ansu nunca se encontró a sí mismo en el Barça. EFE