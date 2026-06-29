Barcelona lo pone en venta, destino de Julián Álvarez y PSG va por un fichajazo

El mercado de fichajes ya está oficialmente en marcha y los clubes europeos comienzan a moverse con intensidad para reforzar sus plantillas de cara a la próxima temporada.
La Juventus dejó claro que Dusan Vlahović no forma parte de su proyecto deportivo. El director ejecutivo, Giovanni Carnevali, aseguró que nunca ha conversado personalmente con el atacante serbio y, aunque reconoció su calidad, confirmó que el club no cuenta con él para la próxima campaña.
Carnevali también se refirió a la búsqueda de un nuevo guardameta y destacó que Emiliano "Dibu" Martínez es una de las alternativas que maneja la Vecchia Signora. Sin embargo, dejó claro que la directiva analiza varias opciones, entre ellas Guglielmo Vicario, además de otros perfiles que aparecen en la carpeta del club.
La dirigencia de la Juventus mantiene abiertas las negociaciones con el PSG por el fichaje de Randal Kolo Muani. Carnevali confirmó que retomaron los contactos directos para intentar cerrar la operación, aunque admitió que se trata de una negociación compleja que todavía requiere tiempo.
El Leeds United ultimó todos los detalles para concretar el fichaje de Harry Wilson, quien será su primera incorporación del mercado de verano.
Elliot Anderson está listo para convertirse en el primer refuerzo de la nueva etapa de Enzo Maresca al frente del Manchester City.
El delantero danés Jonas Wind ya tomó una decisión sobre su futuro y vestirá la camiseta del SC Braga. El internacional europeo rechazó otras propuestas para aceptar el proyecto deportivo del conjunto portugués.
Enzo Maresca fue oficializado como nuevo entrenador del Manchester City con un contrato que lo vincula hasta junio de 2029.
Elmin Rastoder quedó a un paso de ser presentado como nuevo jugador del Panathinaikos. El futbolista completó satisfactoriamente la revisión médica y este mismo día rubricará su contrato con el conjunto griego.
El Paris FC avanza en las negociaciones para contratar a Liam Rosenior como su nuevo director técnico.
Udinese trabaja intensamente para cerrar la incorporación de Omar Traoré. El lateral, que quedó como agente libre tras su paso por el Heidenheim, mantiene conversaciones avanzadas con el conjunto italiano.
Manchester United no tiene intención de desprenderse de Amad Diallo durante este mercado de fichajes.
Marc-André ter Stegen ve con buenos ojos la posibilidad de continuar su carrera en el Ajax. Las negociaciones avanzan de manera positiva y existe optimismo tanto por parte del club neerlandés como del entorno del arquero alemán.
El futuro de Julián Álvarez parece estar cada vez más lejos del Atlético de Madrid. Según SPORT, Diego Simeone ya da por hecho que no habrá vuelta atrás tras la postura adoptada por el delantero argentino, quien solicitó públicamente su salida del club y también habría comunicado internamente que su gran deseo es vestir la camiseta del Barcelona.
El Paris Saint-Germain continúa negociando con el RB Leipzig para encontrar un acuerdo que permita concretar el traspaso de Yan Diomandé.
Chelsea no baja los brazos por Granit Xhaka y retomará esta semana las conversaciones con el Sunderland.
La joven promesa brasileña Gabriel Veneno, perteneciente al Atlético Mineiro, oficializó su incorporación a la agencia Gol International, dirigida por el reconocido representante Pini Zahavi.
Según informó Diario AS, Michael Olise pretende reunirse con el Bayern Múnich una vez concluya el Mundial para definir su futuro. El extremo francés atraviesa un gran momento en el torneo y su rendimiento mantiene atentos al Real Madrid, PSG y a varios clubes de la Premier League.