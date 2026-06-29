Barcelona lo pone en venta, destino de Julián Álvarez y PSG va por un fichajazo

Carnevali también se refirió a la búsqueda de un nuevo guardameta y destacó que Emiliano "Dibu" Martínez es una de las alternativas que maneja la Vecchia Signora. Sin embargo, dejó claro que la directiva analiza varias opciones, entre ellas Guglielmo Vicario, además de otros perfiles que aparecen en la carpeta del club.