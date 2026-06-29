Real Madrid lanza comunicado y anuncia decisión con Nico Paz en pleno Mundial

Madrid, España.

El Real Madrid hizo oficial este lunes el acuerdo con el Como y el internacional argentino Nico Paz para que el jugador permanezca la próxima temporada en el club italiano. El club que preside Florentino Pérez informa de que el acuerdo "se ha llevado a cabo a petición del propio jugador" y contempla que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la campaña 2027-28. El internacional con Argentina de 21 años permanecerá una temporada más en el equipo que dirige el español Cesc Fábregas a petición expresamente por parte de Nico Paz, que ha sido determinante con grandes actuaciones para la clasificación por primera vez en la historia del club para la próxima Liga de Campeones.

Un acuerdo en el que el Real Madrid mantiene la opción de compra para la temporada 2027-2028 en función del rendimiento y desarrollo del jugador en la próxima campaña en la Serie A italiana. Este acuerdo era algo prácticamente cerrado desde hace tiempo, sobre todo con la confirmación de su padre, Pablo Paz, exfutbolista argentino que militó en el Tenerife, quien aseguró que la decisión tomada era la "mejor" opción para su hijo, dijo en declaraciones realizadas el pasado domingo a la plataforma deportiva 'Flashscore' desde el interior del Estadio de Dallas donde se jugó el Argentina- Jordania, un partido donde el joven Nico Paz fue titular, por primera vez, en la victoria del combinado albiceleste por 3-1. Asimismo, el jugador del equipo italiano subió a su perfil de sus redes sociales un mensaje donde explica la decisión tomada. "Tras muchas semanas meditando, he decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro año más, club que me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día" señaló Nico Paz.

Comunicado Oficial: Nico Paz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 29, 2026